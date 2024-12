Witwasonderzoek naar Didier Reynders: waar kwam het geld vandaan?

Didier Reynders was tot zaterdag Europees commissaris voor Justitie. De Belgische justitie onderzoekt nu of hij geld heeft witgewassen.

De Belgische justitie onderzoekt of de voormalige minister en ex-Europees commissaris Didier Reynders (MR) geld heeft witgewassen met lottobiljetten. Als dat klopt, is de volgende cruciale vraag: waar kwam het geld vandaan?

Speurders van de federale gerechtelijke politie hebben voormalig Europees commissaris van Justitie Didier Reynders (MR) en zijn echtgenote dinsdagavond urenlang ondervraagd. Drie raadsheren van het Brusselse hof van beroep gaven speurders ook toestemming om de gezinswoning in Ukkel en Reynders' tweede woning in Luik te doorzoeken. Het parket-generaal van Brussel hoopt zo te achterhalen of Reynders zich schuldig maakte aan witwaspraktijken.

Het onderzoek kwam aan het licht na berichtgeving van de Franstalige krant Le Soir en het Nederlandse onderzoeksplatform Follow The Money, en is bevestigd aan De Tijd. Er is een raadsheer-onderzoeksrechter aangesteld om het onderzoek te leiden. De bal ging al aan het rollen in 2023, na meldingen van de Nationale Loterij en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), die ook bekend is als de antiwitwascel. Beide instanties hadden opgemerkt dat er regelmatig verdachte transacties plaatsvonden.

De afgelopen vijf jaar heeft de Nationale Loterij slechts één melding gedaan bij de bevoegde autoriteiten wegens vermoedens van witwassen, meldt de kansspelorganisatie. Die ging dus over Reynders.

Loterijtickets

Reynders zou met contant geld e-tickets van hebben gekocht. Dat zijn vouchers van 1 tot 100 euro die kunnen worden overgemaakt naar een rekening bij de Nationale Loterij. Vanaf die rekening zou hij met contant geld hebben deelgenomen aan loterijspelen. De opbrengsten daarvan zou hij hebben overgemaakt naar zijn persoonlijke bankrekening.

Hoewel het totale bedrag van deze aankopen niet bekend is gemaakt, gaat het volgens informatie van De Tijd om aanzienlijke bedragen, en niet om louter enkele duizenden euro's.

Er is in principe niets illegaals aan om geregeld voor grote bedragen met krasbiljetten van de loterij te spelen. Maar gokken is ook een veelgebruikte methode om geld wit te wassen. Je verliest weliswaar een deel van de inleg, maar alle winst heeft plots wel een 'legale oorsprong' gekregen. Justitie heeft vragen over de herkomst van het geld waarmee Reynders de tickets kocht.

Losse eindjes

Het verhaal heeft nog veel losse eindjes. Waarom zou Reynders het risico nemen om jarenlang geld wit te wassen? En als het klopt dat hij grote sommen geld witwaste, waar kwam dat geld dan vandaan? Dat blijft op dit moment onduidelijk. Reynders heeft nog niet gereageerd op de berichten.

Vaak gaan gerechtelijke onderzoeken naar witwaspraktijken gepaard met een onderzoek naar corruptie. Dat was bijvoorbeeld het geval in Qatargate, het onderzoek naar grootschalige omkoping van Europese Parlementsleden, waarin ook de namen van Belgische PS-politici vielen. Speurders vonden in het Qatargate-onderzoek grote sommen cash geld terug in het appartement van Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur van de fraude, en de Griekse politica Eva Kaili. Het gerecht onderzocht vervolgens niet alleen hoe dat geld werd witgewassen, maar ook waarom ze het ontvingen. Het gerecht vermoedde dat het om smeergeld ging, betaald door Qatar en Marokko. Het onderzoek naar Reynders spitst zich voorlopig louter toe op witwassen, er is formeel nog geen sprake van een onderzoek naar omkoping.

In het dossier tegen Reynders heeft Justitie het alleen nog over mogelijke witwaspraktijken. De sprong naar corruptie of andere financiële fraude is op dit moment nog niet gemaakt.

Immuniteit

De raadsheer-onderzoeksrechter moet nu beslissen over de volgende stap in het onderzoek. Reynders werd voor het verhoor niet van zijn vrijheid beroofd en is nog niet in verdenking gesteld. Om dat te kunnen doen, zou het parket-generaal eerst een verzoek moeten doen om de immuniteit van de toppoliticus op te heffen.

Het gerecht wachtte bewust met ingrijpen tot nadat Reynders' mandaat deze zaterdag was afgelopen. Zijn mandaat als Europees commissaris beschermt Reynders niet meer volledig tegen strafvervolging, waardoor het makkelijker werd voor justitie om een huiszoeking te organiseren.

Momenteel heeft Reynders wel nog 'functionele immuniteit', waardoor hij onschendbaar is voor handelingen die hij stelde in het kader van zijn functie. 'Als de Belgische autoriteiten ons contacteren, zullen we met hen samenwerken', verklaart Paula Pinho, de woordvoerder van Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen. Als oud-commissaris heeft Reynders recht op een pensioenuitkering. Als zou blijken dat hij effectief zijn verplichtingen met voeten heeft getreden, kan de Europese Commissie het Hof van Justitie inschakelen, dat kan beslissen om zijn pensioen af te nemen.