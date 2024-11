Duits kanselierskandidaat Friedrich Merz wenst deal met Donald Trump

Friedrich Merz, de leider van de Duitse centrumrechtse CDU-CSU, aast op snelle deals met de Amerikaanse president Donald Trump: 'Deals die beide partijen ten goede komen in plaats van opgelegd te worden.'

De duidelijke verkiezingsoverwinning van de republikein Donald Trump, ook in alle zeven strijdstaten in de VS, zet extra druk op vervroegde verkiezingen bij onze oosterburen. Friedrich Merz, die kandidaat kanselier is voor de centrumrechtse CDU-CSU, voerde de voorbije weken al de druk op. De huidige kanselier Olaf Scholz zette de leider van de Duitse liberalen Christian Lindner immers aan de deur en doekte daarbij onvermijdelijk de driepartijencoalitie op.

Scholz kondigde een vertrouwensstemming aan midden januari en verkiezingen einde maart. De partij van Friedrich Merz heeft in de peilingen bijna dubbel zoveel aanhang als de drie partijen van de uitdovende verkeerslichtencoalitie. En de Duitse conservatieve partijleider heeft grootse plannen.

Normaal waren de Duitse verkiezingen in herfst gepland. Door ze naar einde maart te verschuiven hoopte Scholz toch nog verder te regeren met de groenen. Maar ook dat perspectief probeert Friedrich Merz nu naar zijn hand te zetten. Hij drong er de voorbije week dan ook met aandrang bij Scholz aan om de verkiezingen te vervroegen. 'We kunnen het niet maken om maandenlang opgescheept te zitten met een minderheidskabinet,' waarschuwde hij.

Wellicht zal Merz de Duitse sociaaldemocraten van Olaf Scholz vragen om mee te stappen als junior partner in de nieuwe coalitie. De figuur van Friedrich Merz zit wel op een veel conservatievere lijn dan zijn voorgangers en EU-sterkhouders Angela Merkel en Helmut Kohl. Merz volgt een conservatief-rechtse koers. Hij had een hekel aan het te tamme beleid van Merkel. Merz stapte in 2009 uit de politiek. De bedrijfsjurist klom op tot voorzitter van de Duitse afdeling van de grootste Amerikaanse vermogensbeheerder, Blackrock.

Tossen met Trump

De toxische combinatie van politieke stilstand en economische tegenspoed maakt Duitsland veugellam. Friedrich Merz hamert daarom in eigen land op de economische belangen van zijn land: 'We hebben onze eigen belangen nooit voldoende kunnen uitleggen en doordrukken en dat moet veranderen,' zei Merz in een interview met het weekblad Stern. 'De Amerikanen gaan veel meer in het offensief. Dit moet niet een partij ten goede komen als wij goede afspraken met ze maken. De Amerikanen zouden dit een deal noemen.'

In een adem noemt Merz Olaf Scholz een internationale 'lamme eend', een zwak figuur dus. Hij vindt het ook niet kunnen dat de oude Duitse regering eenzijdig steun toezegde aan de democratische kandidate Kamala Harris. 'Trump heeft een goed geheugen. De huidige federale regering zal niet langer gehoord worden door de nieuwe administratie.' De politieke onzekerheid en de overwinning van Donald Trump komen bovenop de zeer hoge economische onzekerheid. Dit kan investeringsbeslissingen verder uitstellen en wegen op het lichte herstel dat voorspeld wordt de komende kwartalen.

Een goede samenwerking met de Amerikanen ziet Merz bijvoorbeeld mogelijk met de aankoop van Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen. 'Wij kopen die vliegtuigen maar ze worden wel in Duitsland onderhouden, met Amerikaanse steun.' Of dat voldoende is, is de vraag.

In zijn eerste termijn als Amerikaans president ontbond Donald Trump al zijn duivels tegen kanselier Angela Merkel en de Duitse auto-industrie. Duitsland produceert nog steeds veel wagens voor de Amerikaanse markt. Nu wil Trump met zijn Amerika First verder gaan dan ooit. Op een campagnemeeting zei hij alvast: 'Duitse autobedrijven moeten Amerikaanse autobedrijven worden.'