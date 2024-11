Huiszoeking bij Franse voetbalbond en investeringsgroep CVC

De financieel-economische dienst van het Franse parket voerde dinsdag huiszoekingen uit bij de Franse profliga LFP en de Angelsaksische private-equitygroep CVC. Beide sloten twee jaar geleden een miljardendeal over mediarechten.

In de kantoren van de Franse profvoetbalbond LFP en bij de private-equitygroep CVC Capital Partners zijn dinsdag huiszoekingen uitgevoerd. Dat berichten het Franse persbureau AFP en de sportkrant L'Équipe op basis van gerechtelijke bronnen.

De huiszoekingen kaderen in een onderzoek van het Parquet National Financier (PNF). De dienst, die zich concentreert op financieel-economische criminaliteit, voert een onderzoek naar mogelijke verduistering van belastinggeld, corruptie van een ambtenaar en belangenvermenging, zegt een gerechtelijke bron bij AFP.

Het onderzoek volgde op een klacht van de anticorruptieorganisatie AC! Anticorruption. Die wees in november 2023 op mogelijke verduistering van belastinggeld bij het bedrijf dat de mediarechten van het Franse profvoetbal beheert. CVC betaalde in 2022 zo'n 1,5 miljard euro voor een belang van 13 procent in het mediarechtenbedrijf.