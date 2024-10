Rusland verhoogt rente naar recordhoogte van 21 procent

De Russische centrale bank heeft de rente met 200 basispunten opgetrokken en waarschuwt dat een verdere verhoging mogelijk is.

Om de hoger dan verwachte inflatie te bestrijden heeft de Russische centrale bank de beleidsrente met 200 basispunten verhoogd naar 21 procent. Dat is het hoogste niveau sinds dat rentetarief in 2013 werd geïntroduceerd. Economen hadden een renteverhoging met 100 basispunten voorspeld. De beleidsrente is nu hoger dan net na de Russische inval van Oekraïne. In februari 2022 trok de centrale bank de rente op van 9 naar 20 procent om kapitaalvlucht en een crash van de roebel te voorkomen.

De inflatie bedroeg in september 9,8 procent op jaarbasis, zegt de centrale bank in een toelichting. Ze verwijst ook naar stijgende inflatieverwachtingen.

Oververhitte economie

De hoge inflatie is volgens de centrale bank te wijten aan een oververhitting van de economie en een soepel begrotingsbeleid. 'De groei van de binnenlandse vraag is significant groter dan de capaciteit om het aanbod van goederen en diensten te verhogen. De stijging van het begrotingstekort in 2024 heeft inflatoire gevolgen.' Rusland worstelt met een tekort aan arbeidskrachten omdat duizenden mannen zijn gemobiliseerd voor het leger. Voorts heeft Moskou de uitgaven voor defensie fors verhoogd om de oorlog in Oekraïne te financieren.