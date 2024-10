Amerikaanse economie blijft snel groeien aan vooravond verkiezingen

De economische activiteit in de VS is in het derde kwartaal met 2,8 procent op jaarbasis gestegen. De consumptie van de gezinnen was de belangrijkste motor van de groei.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal opnieuw sterk gegroeid. De economische activiteit steeg met 2,8 procent op jaarbasis, tegenover 3 procent in het tweede kwartaal. Economen hadden 2,9 procent groei voorspeld.

De groei was vooral te danken aan de consumptie van de gezinnen, die met 3,7 procent toenam. De daling van de inflatie en de stijging van de lonen doen de koopkracht van de huishoudens toenemen en stimuleren zo de aankoop van goederen en diensten. Ook de stijging van de overheidsuitgaven met 5 procent ondersteunde de economische activiteit.

De economische groei werd gedrukt door de forse stijging van de invoer. Veel kleinhandelaars versnelden de aankoop van buitenlandse consumptiegoederen, omdat ze een staking van dokwerkers vreesden. Ook de daling van de investeringen in nieuwbouw en renovatie had een negatieve impact op de economische activiteit.