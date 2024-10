Dodental door noodweer loopt op in Spanje

In de regio rond Valencia, na Madrid en Barcelona de grootste stad van Spanje, had het noodweer al aan 92 mensen het leven gekost. Deze ochtend werden nog eens 9 lichamen gevonden. Hoewel de hulpdiensten woensdagnacht duizenden aangespoelde auto's hebben geruimd, blijven veel wegen in de provincie afgesloten. Ook de hogesnelheidstrein naar Madrid rijdt niet. In de regio's Castilië-La Mancha en Andalusië zijn nog eens zeker drie mensen omgekomen. Het totale aantal doden is daardoor opgelopen tot 104.

Reddingswerkers hebben moeite om vermisten te vinden. Duizenden Spanjaarden zitten zonder stroom vast in hun huis. De materiële schade is enorm.

Donderdagmiddag geldt nog altijd code rood in de regio rond Valencia. In de streek ten noorden van de Catalaanse metropool Barcelona geldt code oranje, net zoals in de regio Castellón, ten zuiden van Catalonië. In een groot deel van Catalonië en in het zuidwesten van het schiereiland is code geel van kracht.