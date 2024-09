Israël schakelt top elite-eenheid Hezbollah uit bij luchtaanval op Beiroet

Bij een Israëlische 'precisieaanval' op de Libanese hoofdstad Beiroet zijn meerdere toplui omgekomen, waaronder de Hezbollah-commandant Ibrahim Aqil.

Israël heeft vrijdagmiddag een luchtaanval uitgevoerd in de buitenwijk Dahiyeh, in het zuiden van Beiroet, waar Hezbollah traditioneel sterk staat. Libanese media melden dat een F-35-gevechtsvliegtuig twee raketten afvuurde.

Het doelwit van de actie was Hezbollah-topcommandant Ibrahim Aqil en de top van de elite-eenheid van de militie. Hezbollah bevestigde vrijdagnacht dat Aqil bij de slachtoffers zit. Hij stond aan het hoofd van het Radwanregiment, de elite-eenheid van de militie. Ook Ahmed Wahbi, een militaire leider van de eenheid, werd gedood.

Schermvullende weergave ©AFP

De top van de elite-eenheid was ondergronds aan het vergaderen toen de Israëlische bommen insloegen, weet het persagentschap AFP. In totaal vielen er volgens de Libanese minister van Gezondheid 31 doden, waaronder drie kinderen en zeven vrouwen. Er is ook sprake van een 60-tal gewonden.

'Gerichte aanval'

Volgens het X-account van het Israëlische leger voerde Israël een 'gerichte aanval uit op Beiroet', verdere details werden niet gegeven. De Verenigde Staten hadden eerder een premie van 7 miljoen dollar uitgeloofd voor wie informatie kon geven over Aqil, wegens zijn link met de dodelijke bomaanslag op Amerikaanse mariniers in Libanon in 1983.

Het is de tweede keer in minder dan twee maanden dat Israël het gemunt heeft op een militaire topcommandant van Hezbollah in Beiroet. In juli doodde een Israëlische luchtaanval de militaire bevelhebber van de groep Fuad Shukr, ook bekend als Hajj Mohsin. De directe aanleiding voor zijn dood was de raketaanval van Hezbollah, die twaalf Israëlische kinderen het leven kostte.

Het is ook een nieuwe klap voor Hezbollah na de aanvallen op beepers en walkietalkies eerder deze week. Bij ontploffingen van de communicatietoestellen van militieleden kwamen 37 mensen om en raakten duizenden gewond. De aanval wordt toegeschreven aan Israël, maar het land heeft zich nog niet uitgelaten over zijn eventuele betrokkenheid.