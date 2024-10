PKK eist aanslag nabij Ankara op, Turkse bombardementen in Syrië en Irak houden aan

De Koerdische militante beweging PKK eist de aanslag van woensdag in de Turkse hoofdstad Ankara op. Ondertussen drijft Turkije de aanvallen op Syrië en Irak op.

In een Telegram-bericht zegt de PKK dat de 'opofferingsactie' werd uitgevoerd door een team van het 'bataljon van de onsterfelijken'. Bij de aanslag van woensdagmiddag op een defensiefabriek nabij de Turkse hoofdstad Ankara kwamen vijf mensen om, 22 anderen raakten gewond. De daders werden doodgeschoten.

De PKK benadrukt dat de operatie 'al lang was gepland' en niet gelinkt is aan de recente politieke ontwikkelingen in Turkije, aldus de PKK. De jongste weken werd in Turkije volop gediscussieerd over eventuele vredesgesprekken tussen Ankara en de verboden PKK. Een dag voor de aanslag hintte een bondgenoot van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zelfs op de vrijlating van PKK-leider Abdullah Öcalan.

Advertentie

Luchtaanvallen

Ondertussen blijft Turkije luchtaanvallen uitvoeren op PKK-doelen in het noorden van Irak en Syrië. Woensdagnacht viseerde het Turkse leger 32 doelen. Die aanvallen werden donderdagnacht voortgezet, aldus Erdogan.

We zetten ons werk voort om het terrorisme volledig bij de bron te elimineren. Zoals we eerder hebben gedaan. Recep Tayyip Erdogan Turkse president

'We zetten ons werk voort om het terrorisme volledig bij de bron te elimineren', zei Erdogan vrijdagochtend in een gesprek met journalisten aan boord van het vliegtuig dat hem terugbracht vanuit het Russische Kazan, waar hij de BRICS-top bijwoonde. 'Als die bron Syrië is, zullen we ook daar doen wat nodig is, zoals we al eerder hebben gedaan.'