Vaticaan zwijgt niet langer over seksueel misbruik in Kerk

Eind september was paus Franciscus in België voor een vierdaags bezoek.

Het Vaticaan publiceert dinsdag voor het eerst een jaarrapport over het seksueel misbruik in de Kerk. Kunnen we tien jaar na de start van de pauselijke commissie mirakels verwachten?

De Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen heeft een rapport klaar over het seksueel misbruik in de Kerk. Op 22 maart 2014, tien jaar geleden, richtte paus Fransiscus de commissie op, nadat onder zijn voorganger Benedictus XVI tal van misbruikschandalen waren uitgekomen. De commissie, die bestaat uit zowel geestelijken als deskundigen van buiten de Kerk, moet de Heilige Vader adviseren over de kwestie.

In april 2022 vroeg paus Fransiscus de commissie om jaarlijks een rapport op te stellen over de initiatieven van de Kerk om minderjarigen en kwetsbare volwassenen te beschermen. Ze moet daarbij 'op betrouwbare wijze verantwoording afleggen over wat er wordt gedaan en wat er moet veranderen, zodat de bevoegde autoriteiten kunnen optreden'. Maud de Boer-Buquicchio, verantwoordelijk voor het jaarverslag en een gewezen speciale VN-rapporteur voor kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie, zei dat 'het verslag een instrument is om een ​​mentaliteitsverandering in de Kerk te bevorderen'.

Eind september was paus Franciscus in België voor een vierdaags bezoek. Het seksueel misbruik wierp een schaduw over het bezoek aan een Belgische kerk in crisis. Een jaar eerder veroorzaakte de documentairereeks 'Godvergeten' een schokgolf onder televisiekijkend Vlaanderen. De gruwelijke getuigenissen van kinderen die door geestelijken misbruikt werden, ontketenden een intens maatschappelijk debat, tot in de hoogste regionen. Er werd een parlementaire onderzoekscommissie naar misbruik in de Kerk opgericht.

Tijdens zijn Belgisch bezoek vroeg de paus vergiffenis voor het seksueel misbruik. Hij zei toen dat het misbruik 'een plaag is die de Kerk vastberaden en standvastig aanpakt door te luisteren naar de slachtoffers en hen te begeleiden'. Daarbij verwees hij naar een uitgebreid preventieprogramma om te voorkomen dat nieuw misbruik plaatsvindt.

Het jaarrapport kadert in die inspanning. Zo zal de Commissie onder andere oordelen over het beleid en de procedures van de Kerk in 15 tot 20 landen. Of de Belgische kerk daarbij is, weten we nog niet. Algemener analyseert de Commissie ook de trends op het gebied van bescherming op alle continenten en het welzijn in de Kerk.