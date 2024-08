Japanse premier Kishida kondigt afscheid aan

De Japanse premier Fumio Kishida heeft woensdag bekendgemaakt dat hij zich niet herkiesbaar stelt als partijleider van de Liberaal Democratische Partij (LDP) volgende maand. Daarmee komt ook een einde aan zijn termijn als premier.

Kishida (67) zag zijn publieke steun afbrokkelen door enkele politieke schandalen en onvrede over inflatie. In een persconferentie woensdag liet hij weten dat hij met zijn besluit de kiezers wil laten zien dat de LDP, die al sinds 1945 vrijwel onafgebroken regeert in Japans, zal veranderen.

'De eerste stap daarin is dat ik een stap opzij doe', aldus de premier, die aangaf dat hij de nieuwe partijleider volledig zal steunen.

Kishida kwam in oktober 2021 aan de macht en slaagde er nooit in om veel populariteit te winnen bij de Japanse bevolking. Volgens een peiling van de nationale omroep was de steun bij de bevolking gedaald tot 25 procent, tegenover 54 procent toen hij aan de macht kwam.

De regeringspartij werd de jongste jaren geteisterd door enkele grote schandalen en Kishida slaagde er nooit in om de perceptie van een zwakke leider te keren bij de kiezer.

Stabiliteit

Onder Kishida zocht Japan toenadering tot Zuid-Korea, zodat de twee samen nog meer uitgroeiden tot bakens van westerse stabiliteit in een regio die steeds meer gedomineerd wordt door China. Een politieke crisis in Japan is daarom geen goede zaak voor de rust in het verre Oosten.

Vorige week nog waren het de Japanse markten die even een wereldwijde verkoopgolf op gang trokken. De Japanse Nikkei-index sloot vorige week maandag 12,4 procent lager, de grootste klap sinds de crash van oktober 1987. Later herstelde de index zich wel.

Opvolger

In Japanse media wordt voormalig defensieminister Shigeru Ishiba genoemd als de grootste kanshebber om Kishida op te volgen als partijleider en premier van de op drie na grootste economie ter wereld.

