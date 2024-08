Rusland steunt Noord-Korea met 447 geiten

Na een top in juni tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft Rusland een ongewoon geschenk naar Noord-Korea gestuurd.

De Russische landbouwveiligheidsautoriteit, Rosselkhoznadzor, kondigde in een persbericht aan dat Rusland 447 geiten heeft geleverd aan de Noord-Koreaanse stad Rason.

De geiten, afkomstig uit de regio Leningrad, vormen de eerste zending in wat een breder plan van Rusland lijkt te zijn om vee te leveren aan Noord-Korea. De zending past in de meer intense samenwerking die de twee landen opgezet hebben na de Russische aanval in Oekraïne.