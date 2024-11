'Rupert Murdoch van Azië' nog maar eens voor de rechter

In Hongkong verschijnt de 76-jarige prodemocratische mediamagnaat Jimmy Lai woensdag opnieuw voor de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd de omstreden nationale veiligheidswet met de voeten te hebben getreden.

Al vier jaar en drie maanden zit de Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai opgesloten in het zwaarbeveiligde Stanley Prison in Hongkong. Volgens zijn advocaten mag hij elke dag maar 50 minuten naar buiten, de rest van de tijd zit hij eenzaam opgesloten. Woensdag is een uitzondering op die regel. Dan wordt Lai in de rechtbank verwacht voor het vervolg van zijn proces, dat in december 2023 begon en al meerdere keren werd uitgesteld.

Lai wordt ervan beticht de nationale veiligheidswet met de voeten te hebben getreden. Die werd door Peking in Hongkong ingesteld na de massale pro-democratische protesten in 2019 en stelt alle pogingen tot separatisme, subversief gedrag of samenwerking met buitenlandse krachten strafbaar. Lai was een van de eerste prodemocratische activisten die onder de nieuwe wet werden opgepakt. In augustus 2020 vielen zo'n 200 agenten het hoofdkwartier van zijn krant Apple Daily binnen, waarbij ze Lai, zijn twee zonen en een reeks medewerkers arresteerden.

Volgens de autoriteiten in Hongkong schreef Lai opruiende artikels in zijn krant, die hij in 1995 oprichtte. Door de repressie moest Apple Daily intussen de boeken sluiten. Ook zijn ontmoetingen met Amerikaanse politici, zijn gesprekken met buitenlandse media en zijn activiteiten op het socialemediaplatform X schoten in het verkeerde keelgat. De 76-jarige mediamagnaat, die diabetes heeft, riskeert levenslang. In vier eerdere rechtszaken - onder meer rond ongeoorloofde samenkomsten en fraude - kreeg hij in totaal al meer dan zeven jaar cel.

Illegale bootvluchteling

Dat het de Hongkongse autoriteiten menens is met hun aanpak van de prodemocratische krachten, bleek dinsdag al. Toen kregen 45 activisten gevangenisstraffen tot tien jaar voor 'staatsondermijnende activiteiten'. Voor de officiële parlementsverkiezingen in Hongkong in 2020 hadden ze officieuze voorverkiezingen georganiseerd, wat volgens de autoriteiten een inbreuk op de veiligheidswet was. Internationale regeringsleiders hekelden de veroordeling, net zoals ze al meermaals opriepen Lai vrij te laten.

Lai arriveerde op zijn twaalfde in Hongkong als illegale bootvluchteling uit China. Hij begon er als kinderarbeider te werken in een textielfabriek, maar klom al snel op tot fabrieksbaas. Op zijn 28ste richtte hij zijn eigen textielbedrijf op, waarmee hij miljoenen verdiende. Twintig jaar later hield hij Apple Daily boven het doopvont en bouwde hij een media-imperium uit, wat hem de bijnaam de Rupert Murdoch van Azië opleverde. Lai schuwde de kritiek op Peking niet, dat het voorgoed bij hem verkorven had na de bloederige onderdrukking van de Tienanmenprotesten.

Dat werd hem ook vroeger niet in dank afgenomen. Lai ontsnapte in 2013 aan een bomaanslag en werd in 2014 al eens gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij protesten.