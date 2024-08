Hezbollah vuurt meer dan 320 raketten af op Israël

De pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft meer dan 320 raketten afgevuurd op militaire doelen in Israël. In Israël is de noodtoestand afgekondigd.

Volgens Hezbollah gaat het om de ‘eerste fase’ van een ‘grootschalige aanval’ op Israël. De actie is bedoeld als vergelding voor de dood van de hooggeplaatste legerleider Fuad Shukr op 30 juli.

Een escalatie tussen Hezbollah en Israël werd algemeen verwacht nadat vorige maand bij een raketaanval 12 Israëlische jongeren waren omgekomen. Als antwoord daarop pleegde Israël in Beiroet de aanslag op Shukr.

Het Israëlische leger had eerder zondagochtend al aangekondigd dat een grote aanval van Hezbollah op til was en dat het preventieve aanvallen in Libanon had uitgevoerd. Daarbij werden volgens het Israëlische leger een honderdtal gevechtsvliegtuigen ingezet, die duizenden lanceerinstallaties voor raketten van Hezbollah hebben aangevallen en vernietigd.

Noodtoestand

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep om 6.00 uur Belgische tijd zijn veiligheidskabinet bijeen.

‘We zijn vastbesloten alles te doen om ons land te beschermen, de inwoners van het noorden veilig terug te brengen naar hun huizen en een eenvoudige regel verder aan te houden: wie er ons ook raakt, we zullen hen raken’, zei Netayahu bij het begin van de noodvergadering van zijn veiligheidskabinet in Tel Aviv.

Sinds 5.00 uur Belgische tijd is de noodtoestand ook van kracht in het land, al zeker voor de komende 48 uur. De strengste maatregelen gelden in het noorden van het land.

De Amerikaanse president Joe Biden volgt de gebeurtenissen op de voet, aldus het Witte Huis. Een woordvoerder van het Pentagon verklaarde dat de VS klaarstaan om de Israëlische defensie te ondersteunen.