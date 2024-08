Israël bereid op 15 augustus gesprekken over bestand in Gaza te hervatten

'Op voorstel van de Verenigde Staten en de bemiddelaars zal Israël op 15 augustus een delegatie van onderhandelaars naar een nog nader te bepalen locatie sturen, om de details van een akkoord vast te leggen', zo staat in de verklaring van het kabinet van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu.

De bedoeling is om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in de Gazastrook en de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen. De drie bemiddelende landen zeggen dat er 'een raamakkoord' op tafel ligt en dat enkel 'de details van uitvoering' nog afgerond moeten worden.