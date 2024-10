Israël zet gevaarlijk hoog in met grondinvasie in Libanon...

Met een grondoffensief schakelt Israël nog maar eens een versnelling hoger in het conflict met Hezbollah. De kans op een uitslaande brand in het hele Midden-Oosten wordt steeds groter.

Het Israëlische leger maakte maandagavond laat bekend dat het was begonnen met het langverwachte grondoffensief in Libanon. Het benadrukte dat het om 'beperkte en gerichte aanvallen' tegen doelwitten van de sjiitische militie Hezbollah ging. Een Israëlische legerofficier zei dinsdag dat de troepen niet ver zijn doorgedrongen op Libanees grondgebied. Er waren ook nog geen directe confrontaties met militieleden van Hezbollah.

Advertentie

'Onze doelwitten vormen een directe bedreiging voor de burgers in het noorden van Israël', meldde een legerwoordvoerder. De operatie kreeg de codenaam Northern Arrows. Volgens de woordvoerder had Hezbollah voorbereidingen getroffen om vanuit het zuiden Israël aan te vallen op dezelfde manier als de terroristische raid door Hamas op 7 oktober vorig jaar. De voorbije maanden sloegen ruim 60.000 Israëli's op de vlucht uit het grensgebied.

Lees meer Met aanvallen van Gaza tot Jemen staat geen rem op Israëlisch offensief

Premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij het offensief pas stopzet als alle Israëlische burgers kunnen naar hun huizen terugkeren. De invasie en de luchtaanvallen zijn bedoeld om Hezbollah weg te jagen uit het zuiden van Libanon. Volgens een VN-resolutie uit 2006 mag de Libanese militie geen troepen stationeren in het gebied onder de rivier Litani, op zowat 25 kilometer van de grens. Hezbollah heeft zich daar nooit iets van aangetrokken.

De Libanezen vrezen dat de gerichte acties uiteindelijk uitmonden in een volle bezetting van het zuiden. Israël bezette dat gebied al eens na een eerste invasie in 1982, toen het de strijd aanbond met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) van Yasser Arafat. Nadat de PLO was verjaagd, bleven de Israëlische troepen evenwel in Libanon. Uit de onvrede over de bezetting ontstond Hezbollah, die er in 2000 in slaagde een Israëlische terugtrekking te forceren.

Advertentie

Als de Israëli's op een grondinvasie aansturen, zijn de verzetstroepen daar klaar voor. Naim Qassem Interim-leider Hezbollah

Bijna een kwarteeuw later hangt Hezbollah in de touwen, na de reeks liquidaties van leiders en commandanten. Daarbij kwam onder meer Hassan Nasrallah, de hoogste leider van de militie, om het leven. Zijn tijdelijke vervanger Naim Qassem zei maandag dat Hezbollah de strijd niet opgeeft. 'Als de Israëli's op een grondinvasie aansturen, zijn de verzetstroepen daar klaar voor.' Het gevaar bestaat dat het Israëlische leger wordt meegezogen in een guerrillaoorlog.

Advertentie

Bovendien beschikt Hezbollah nog altijd over een arsenaal van tienduizenden raketten. De militie zei dinsdag geavanceerde raketten te hebben afgevuurd op het hoofdkwartier in Tel Aviv van de geheime dienst Mossad en een militaire basis waar de inlichtingeneenheid 8200 is gevestigd. Beide groepen speelden de voorbije weken een cruciale rol in het Israëlische offensief tegen Hezbollah. Het was de eerste raketaanval van die omvang.

Steunpilaar Iran

De aanval is een illustratie van de snelle escalatie van het geweld in Israël en Libanon. Bovendien dreigt het niet beperkt te blijven tot wapengekletter in beide landen. De vrees is groot dat Iran, dé steunpilaar van Hezbollah, zich rechtstreeks met het conflict gaat bemoeien. En dan zou er voor de Verenigde Staten niets anders opzitten dan hun bondgenoot Israël te hulp te schieten, alle pogingen om een escalatie te vermijden ten spijt.