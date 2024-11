Trump kiest oud-worsteltopvrouw Linda McMahon als minister van Onderwijs

De verkozen Amerikaanse president Donald Trump heeft Linda McMahon gekozen als minister van Onderwijs. Ze leidde in zijn eerste termijn al een administratie en was jaren actief in het professioneel worstelen.

De verkozen Amerikaanse president Donald Trump heeft Linda McMahon gekozen als nieuwe minister van Onderwijs. De 76-jarige was onder meer jarenlang actief in de sector van het professioneel worstelen. Ze was de CEO en medeoprichter van World Wrestling Entertainment, waarmee ze een fortuin verdiende, aldus de Amerikaanse krant The Washington Post.

Tijdens Trumps eerste termijn als president stond McMahon aan het hoofd van de administratie die verantwoordelijk was voor kleine bedrijven. Momenteel leidt ze mee het team dat Trumps inauguratie als president op 20 januari voorbereidt.

'Linda zal haar jarenlange leiderschapservaring gebruiken om van Amerika de nummer één in onderwijs in de wereld te maken', klonk het in een persbericht van Trump.

Ze heeft geen achtergrond als leerkracht of veel ervaring in onderwijsbeleid, uitgezonderd haar benoeming in 2009 tot de Connecticut State Board of Education, een post die ze iets langer dan een jaar bekleedde.

McMahon, die ook als minister van Handel werd getipt, was een van de eerste donoren in Trumps eerste presidentiële campagne en is al jarenlang een hechte vriend, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times.

Tv-dokter

Trump kondigde ook aan dat hij de bekende tv-dokter Mehmet Oz heeft gekozen als verantwoordelijke voor de federale agentschappen die instaan voor de sociale verzekeringsprogramma's Medicare en Medicaid.

