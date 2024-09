Onderzoek verkiezingsresultaat: 'N-VA zeer succesvol bij onbesliste kiezer'

De peilingen waren niet verkeerd toen ze het Vlaams Belang maanden voor de verkiezingen het meeste kiezers toedichtten, zegt nieuw onderzoek. De campagne blijkt het verschil te hebben gemaakt voor de N-VA. 'We hebben slecht ingeschat waar de onbesliste kiezers op het einde naartoe zouden gaan.'

Geen enkele peiling voorspelde in de laatste maanden voor 9 juni dat de N-VA beter zou scoren dan het Vlaams Belang, terwijl de partij van Bart De Wever uiteindelijk de verkiezingen won. En toch waren de peilingen niet verkeerd, zeggen onderzoekers van zeven Belgische universiteiten in een nieuwe studie. Met data tonen ze aan dat de laatste campagnemaanden een groot verschil maakten in het stemgedrag van de Belg.

De onderzoekers peilden 2.700 Vlamingen naar hun kiesgedrag of -intenties op vier momenten: in 2019, in februari/maart 2024, vlak voor de verkiezingen en erna. Daaruit blijkt dat de N-VA een succesvolle campagnerace heeft gelopen, waarin de partij slaagde om kiezers terug te winnen die dachten voor het Vlaams Belang te stemmen. Een nog belangrijker instroom was er vanuit de groep twijfelaars en kiezers die voor de eerste keer gingen stemmen.

'De data tonen dat Vlaams Belang-kiezers geleidelijk aan terugkeerden naar de N-VA tijdens de campagne en dat de N-VA er vooral op het einde van de campagne in slaagde de twijfelaars te overtuigen', klinkt het in het onderzoek. Onderzoeker Stefaan Walgrave (UAntwerpen) schat dat de N-VA 50 procent van wie in februari nog onbeslist was, heeft kunnen overhalen. 'We zien dat het Vlaams Belang weinig succes had in het overtuigen van onbesliste kiezers. Alleen de PVDA slaagde daar nog minder in tijdens de campagne', schrijven de onderzoekers.

Open VLD zat met een verloren zaak aan het begin van de campagne. Het kalf was al verdronken. Stefaan Walgrave Politicoloog UAntwerpen

Welke specifieke gebeurtenissen in de campagne kiezers overstag hebben doen gaan, is moeilijk te zeggen. Maar op verschillende momenten leek De Wever de maat te nemen van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, zoals toen de N-VA-voorzitter de draak stak met de plannen voor een onafhankelijk Vlaanderen - het zogenaamde kookwekkertje dat na jaren zou afgaan. 'De Wever stond heel centraal in de campagne, maar het is moeilijk te zeggen wat nu de effecten waren van tv-programma's als 'Het conclaaf' of 'Eerste keus', de ethische thema's, de staatshervorming of het N-VA-njet voor een samenwerking', zei Walgrave op Radio 1.

Ook Open VLD blijkt stemmen gebloed te hebben naar de N-VA. Anders dan voor het Vlaams Belang had die beweging zich al voor de campagne voorgedaan. De presidentiële campagne rond premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft relatief veel twijfelaars kunnen overtuigen, al is dat met de slechtste uitslag ooit een magere troost. 'Open VLD zat met een verloren zaak aan het begin van de campagne. Het kalf was al verdronken', aldus Walgrave. Ook CD&V en Vooruit slaagden erin veel twijfelaars te overtuigen. Voor PVDA en Groen, dat ook een electorale dreun kreeg, heeft de campagne weinig verschil gemaakt.

MR en Les Engagés

Ook aan Franstalige zijde blijkt de campagne een groot verschil te hebben gemaakt. Geen enkele peiling voorspelde de eclatante zege van de MR, dat zeer effectief was in het overtuigen van twijfelaars, van wie er in Wallonië in verhouding meer waren dan in Vlaanderen.

De verhoudingen zijn juist ingeschat, maar we hebben slecht ingeschat waar de onbeslisten op het einde naartoe zouden gaan. Stefaan Walgrave Politicoloog UAntwerpen

Hetzelfde geldt voor de nummer twee, Les Engagés. 'De data tonen dat Les Engagés zowel voor als tijdens de campagne veel kiezers won. Voor de campagne kwamen die vooral van de MR, tijdens de campagne kwamen ze niet meer van de MR maar waren het in grote mate twijfelaars die overtuigd werden', zeggen de onderzoekers. De PS heeft tijdens de campagne nog veel Ecolo- en in mindere mate PTB-kiezers overtuigd, maar dat bleek onvoldoende om het verlies aan de MR en Les Engagés van voor en tijdens de campagne te compenseren.

Hoewel de peilingen de kiesintenties op de specifieke momenten volgens Walgrave wel degelijk juiste inschatten, zit er een probleem in de aannames over onbesliste kiezers. 'De verhoudingen zijn juist ingeschat, maar we hebben slecht ingeschat waar de onbeslisten op het einde naartoe zouden gaan. We gingen ervan uit dat de onbesliste kiezers proportioneel gespreid zouden worden, maar dat bleek niet het geval.'