27 gemeenten krijgen nog geen nieuw bestuur wegens klachten

De installatie van de gemeentebesturen in Zottegem, Gent, Zelzate en 24 andere gemeenten zal nog even op zich laten wachten. Eerst moet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de bezwaren beoordelen die zijn ingediend na de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober. Pas daarna kan het nieuwe gemeentebestuur officieel aan de slag.

Wie een bezwaar wilde indienen, moest dat uiterlijk vorige week vrijdag via een aangetekend schrijven doen. De Raad ontving 43 bezwaren, waarvan er nog 33 hangende zijn. De klachten gaan over 27 gemeenten, waar soms sprake is van meerdere klachten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Veurne, waarover vier bezwaren zijn ingediend. Van de tien bezwaren die al behandeld zijn, zijn er negen wegens vormfouten afgewezen en werd er één - uit de Oost-Vlaamse gemeente Gavere - verworpen.