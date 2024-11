In de voetsporen van een woordeloze wraakengel

De ‘Rapture’ - in het Nederlands: de Opname van de Gemeente - is het moment dat Jezus Christus uit de hemel zal neerdalen en alle levende en dode christenen met hem zal meenemen naar God de Vader. Dat is toch wat evangelische christenen geloven. De lugubere thriller ‘Azrael’ speelt zich vele jaren na die Rapture af, in een wereld waar overlevenden beslist hebben niet langer te spreken. Ze wonen in uitgestrekte bossen, en je kan ze herkennen aan het kruisvormige litteken op hun strottenhoofd. Maar ze zijn niet allemaal even vredelievend, zoals het naamloze hoofdpersonage aan den lijve mag ervaren.