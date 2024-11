Paul Mescal, de 'jongen van de droeve rollen', betreedt de blockbusterarena met 'Gladiator II'

In het vervolg op de kaskraker 'Gladiator' (2000) kruipt Paul Mescal in de huid van Lucius, het neefje van de despotische keizer Commodus (Joaquin Phoenix).

Na een rits indiefilms en zijn doorbraak in de serie 'Normal People' lijkt Paul Mescal (28) klaar voor het grote werk. De Ierse acteur waagt zich aan zijn eerste Hollywoodblockbuster, en niet de minste: hij volgt Russell Crowe op in 'Gladiator II'.

Veel moeite heeft Mescal niet moeten doen bij de beroemde Britse regisseur Ridley Scott (86) om de hoofdrol te krijgen voor 'Gladiator II'. Met de sequel maakte de man achter onder meer 'Alien' en 'Blade Runner' de meest geanticipeerde film van het najaar. 'Ik dacht dat er cameratests en audities zouden zijn, maar we praatten een halfuur via Zoom', vertelde Mescal in een interview over zijn auditie. 'We spraken tien minuten over de rol en twintig over Gaelic football (typisch Ierse balsport, red.), zijn hond en zijn vrouw. Een paar weken later belde hij me en bood hij mij de rol aan.'

Het zegt iets over de charme van de Ier. Regisseurs en tegenspelers omschrijven hem als bescheiden, zachtaardig en ambitieus. 'Hij straalt een stille waardigheid, kracht en intelligentie uit', aldus zijn 'Gladiator II'-medespeler Denzel Washington in GQ Magazine.

Advertentie

Hij straalt een stille waardigheid, kracht en intelligentie uit. Denzel Washington over Paul Mescal

In het vervolg op de kaskraker 'Gladiator' (2000) kruipt Mescal in de huid van Lucius, het neefje van de despotische keizer Commodus (Joaquin Phoenix). Net als Maximus (Russell Crowe) meer dan 20 jaar geleden deed, moet hij als gladiator vechten in het Colosseum.

'Internet boyfriend'

De film is met een productiebudget van 250 miljoen dollar de eerste blockbusterrol voor Mescal. Hij brak door in 2020 met 'Normal People', de veelgeprezen serie naar het boek van de Ierse Sally Rooney, over de complexe relatie tussen twee jonge geliefden. Mescals breekbare vertolking leverde hem een BAFTA Award en een Emmy-nominatie op.

Schermvullende weergave Zijn legioen fans - voornamelijk vrouwen - gaf Paul Mescal de eretitel van 'internet boyfriend'. ©AFP

Advertentie

Mescal werd gekatapulteerd naar het supersterrendom. Nochtans had het niet veel gescheeld of hij was nooit acteur geworden. Hij groeide op in het studentenstadje Maynooth, was vooral geïnteresseerd in Gaelic football en overwoog rechtenstudies te gaan doen. Op zijn 16de stond hij voor het eerst op de planken in een schoolopvoering van de musical 'The Phantom of the Opera' - de auditie deed hij alleen omdat ze verplicht was. Daarna werd hij toegelaten tot de prestigieuze theaterschool The Lir Academy in Dublin.

Er was heel wat aandacht voor het uiterlijk van Mescal, met zijn helblauwe ogen en gespierde lijf. Vaak ronduit respectloos. 'Niet leuk', zei hij zelf, 'maar vrouwen moeten dit al veel langer verdragen.'

Advertentie

Zijn legioen fans - voornamelijk vrouwen - gaf hem de eretitel van 'internet boyfriend'. Al snel werd Mescals uiterlijk - helblauwe ogen en een gespierd lichaam - een hot topic in de showbizzmedia en online, mede dankzij de expliciete vrijscènes in 'Normal People'. Die aandacht was vaak ronduit respectloos. 'Het is niet leuk', zei Mescal daarover aan de krant Financial Times, 'maar vrouwen moeten dit al veel langer verdragen.'

Mentale worstelingen

De acteur had zijn momentum toen al kunnen verzilveren met een hoofdrol in een grote Hollywoodproductie, maar wachtte. Hij koos eerst voor het onafhankelijke filmcircuit. Te beginnen met een bijrol in 'The Lost Daughter', het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal met Oscarwinnares Olivia Colman. 'Daardoor kon ik een paar dagen op de set dingen leren van Olivia', aldus Mescal.

Schermvullende weergave Paul Mescal en 'Gladiator II'-medespeler Denzel Washington. 'Hij straalt een stille waardigheid, kracht en intelligentie uit', aldus die laatste over de 28-jarige Mescal. ©EPA

Op zijn 26ste sleepte hij zijn eerste Oscarnominatie in de wacht met 'Aftersun', een film van de Schotse Charlotte Wells - met wie hij een 'De Niro-Scorsese-relatie' hoopt op te bouwen. Mescal speelt Calum, een jonge vader die zijn depressie probeert te verbergen voor zijn elfjarige dochter op vakantie in Turkije. Net als in 'Normal People' vertolkt Mescal op verpletterende wijze de mentale worstelingen en de kwetsbaarheid van jonge mannen van zijn generatie.

Advertentie

Mescal weet op een verpletterende manier de mentale worstelingen en kwetsbaarheid van jonge mannen te vertolken.

Maar het is niet omdat Mescal zijn priemende kijkers makkelijk en meesterlijk kan doen wateren, dat hij zich beperkt tot droevige types in zijn rollen. Mescal wil alle facetten van mannelijkheid blootleggen. 'Ik ben geïnteresseerd in de extremen', aldus de acteur. In het psychologische drama 'God's Creatures' speelt hij een verkrachter. En vorig jaar waagde hij zich in de Londense theaterwereld aan een vertolking van Stanley Kowalski in de klassieker 'A Streetcar Named Desire'. Die gewelddadige macho werd vereeuwigd door Marlon Brando. The New York Times noemde Mescals vertolking 'diep empathisch'.

Mescal is niet bang om in grote voetsporen te treden. In 'Gladiator' ging Russell Crowe hem voor, in 'A Streetcar Named Desire' speelde hij de rol die eerder vereeuwigd werd door Marlon Brando.

Dat Mescal niet bang is om in grote voetsporen te treden is een goede zaak. Zijn prestatie als gladiator zal onvermijdelijk vergeleken worden met die van Crowe, die voor zijn rol als Maximus een Oscar won. In een interview met GQ nuanceert Mescal dat - hoewel hij trots is op zijn prestatie - deze rol niet zijn hele carrière zal definiëren.

'Dat was ook bij Russell niet het geval', beweert de acteur. 'Hij had zichzelf ervoor al keer op keer bewezen. En hij bewees zichzelf keer op keer erna. Zijn geweldige carrière heeft hij niet alleen door 'Gladiator' opgebouwd.' Als je naar Mescals trackrecord kijkt, zal hetzelfde wellicht ook voor hem gelden.