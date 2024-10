Recensie | Gouden Palm 'Anora' zwalpt tussen charmante en flauwe humor

Een jonge stripper beleeft een wervelende romance met de zoon van een steenrijke Russische zakenman. En dan komt zijn familie tussen. Sean Baker levert met ‘Anora’ een charmante sociale tragikomedie af die dartele grollen afwisselt met platte farce. Toch kreeg hij er een Gouden Palm voor.

‘Ik dacht dat ik gewoon een krankzinnige exploitatiefilm had gemaakt.’ De Amerikaanse cineast Sean Baker (53) was zelf verrast toen hij in mei op het festival van Cannes de Gouden Palm in ontvangst mocht nemen. Motivatie van de jury: ‘Dit is een magnifieke film, vol menselijkheid. Hij stal onze harten, bracht ons aan het lachen, liet ons hopen toen alles hopeloos leek, en brak vervolgens onze harten. En hij verloor geen moment de waarheid uit het oog.’ De omschrijving die juryvoorzitster Greta Gerwig toen voorlas, valt zeker te verdedigen. Met uitzondering van het woord ‘magnifiek’.

In de acht resoluut onafhankelijke langspeelfilms die Baker de voorbije 25 jaar draaide, geeft hij een platform aan mensen uit de marge van onze samenleving: migranten zonder papieren, kleinschalige oplichters en (zoals ook nu weer) sekswerkers. Het titelpersonage is een 23-jarige jonge vrouw die in Manhattan in een stripclub werkt. Omdat ze de enige is die Russisch begrijpt - ze is een inwijkeling van de eerste generatie en woont in Brighton Beach, een overwegend Russische wijk in Brooklyn - moet ze zich ontfermen over Ivan, de lichtzinnige, maar sympathieke zoon van een steenrijke oligarch.

Wanneer Ivan vraagt of ze bereid zou zijn om hem tegen betaling ook buiten haar werkuren gezelschap te houden, gaat Anora op het voorstel in, hoewel ze zichzelf niet ziet als een prostituee. Tijdens een geïmproviseerd plezierreisje naar Las Vegas geven ze elkaar zelfs hun jawoord. Maar dat is niet naar de zin van Ivans ouders.

Stigma

Baker verdient onmiskenbaar applaus voor de manier waarop hij zijn hoofdfiguur afbeeldt. Anora is zeker geen engel of heilige, maar ze behoudt in alle omstandigheden haar waardigheid. Ze is extreem zelfstandig, weet wat ze wil en laat zich niet zomaar opzijdrummen. Zonder dat hij zich geroepen voelt om haar hele achtergrond uit de doeken te doen, zet Baker een afgerond en driedimensionaal personage neer, met hoofdactrice Mikey Madison als perfecte bondgenoot.

‘Toen ik in 2012 research deed voor mijn film ‘Starlet’, kwam ik in contact met sekswerkers’, zegt Baker. ‘Ik heb nu veel vrienden in dat milieu. Ik begreep toen ook dat er miljoenen verhalen te rapen vallen. Als ik iets wil doen met mijn films, dan is dat menselijke verhalen vertellen die hopelijk universeel zijn. En daardoor helpen om het stigma te verwijderen dat die manier om je brood te verdienen met zich meedraagt. Ik vind trouwens dat sekswerk uit de strafwet geschrapt moet worden. Het gaat om het lichaam van de sekswerkers, en zij mogen zelf beslissen hoe ze er hun boterham mee verdienen.’

‘Anora’ creëert zeker een levendige en levensechte wereld. Baker ging ook draaien in de locaties en tussen de mensen waar je personages als Anora en Ivan echt kunt vinden. De film staat op veel vlakken met beide voeten in de realiteit. De eerste helft mag dan een wilde romance vertellen, daarna volgt een ontnuchterende confrontatie met de echte wereld.

Baker presenteert het portret van een superrijke elite zonder enige zin voor verantwoordelijkheid, laat staan aansprakelijkheid. Wie niet tot hun kleine kringetje behoort, is inwisselbaar voetvolk dat dient om hun pleziertjes te faciliteren of achteraf de rotzooi op te ruimen. ‘Anora’ is dan ook niet zozeer een liefdeshistorie als wel een soort oorlogsfilm, de overlevingsstrijd van iemand die even aan dat onbereikbare bestaan mag snuffelen, zich erin vastbijt en met hand en tand de positie verdedigt die ze onverwacht verkregen heeft.

Subversief

Als je alles op een rijtje zet, heeft Baker een bitter verhaal te vertellen, maar hij weigert om de duisternis de bovenhand te geven. Zo wil hij ook vermijden dat hij te gemakkelijk in een politiek kamp wordt geduwd. ‘Ik wil cinema gebruiken om hopelijk een discussie op gang te krijgen tussen mensen die misschien uiteenlopende ideeën hebben’, stelt hij. ‘Als ik begin te preken, zal ik alleen de mensen afstoten die het niet eens zijn met die ideologie. Als ik politieke ideeën in mijn film verwerk, moeten ze onderhuids zitten. Ze moeten subversief zijn.’

Ik wil cinema gebruiken om hopelijk een discussie op gang te krijgen tussen mensen die misschien uiteenlopende ideeën hebben. Sean Baker Regisseur

In plaats van een aangrijpend sociaal drama maakt hij er dus een energieke komedie van. Daar valt iets voor te zeggen, ware het niet dat Anora het enige personage in de film is dat behoorlijk is uitgewerkt. De anderen, zelfs Ivan, zijn niet meer dan pionnen die Baker rondschuift om de plot vooruit te duwen.

Wanneer het avontuur op een bepaald moment overslaat in pure farce - met name zodra de Armeense fixers op pad worden gestuurd om Ivan weer bij de les te krijgen en Anora uit te kopen - werkt het vaak eerder vermoeiend dan aanstekelijk. Dat Baker het nodig vindt om zijn film tot 2 uur en 20 minuten te rekken, helpt ook niet. ‘Anora’ heeft charme, levenslust en goeie bedoelingen in overvloed. Maar het blijft bij een lichtvoetig portret van enkele weken uit het leven van een ondernemende jonge vrouw.