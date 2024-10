Recensie | 'Juror #2': het dilemma van een onbesproken jurylid

Een begenadigd regisseur zal Clint Eastwood nooit meer worden, en niet alleen omdat de man intussen al 94 is. Hoe meer films hij maakt, hoe duidelijker je ziet dat hij zijn carrière begonnen is op televisie, waar snelheid en efficiëntie de leidraden waren en zijn.

Dat is ook de filosofie bij de films die hij zelf maakt: zelden meer dan twee takes van een bepaald shot en het zal vooruitgaan. Voor de inventieve regie moet je dan ook zelden of nooit bij Eastwood zijn, wat betekent dat zowat alles staat of valt met het scenario dat hij in handen heeft. Als dat wankel is, krijg je lamlendige cinema, maar geef hem een deftig script en hij zal er iets van maken dat vlot weghapt.