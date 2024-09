Recensie | Onenightstand met een seriemoordenaar

Niets is wat het lijkt in 'Strange Darling'.

De thriller ‘Strange Darling’, over de fatale ontmoeting met een seriemoordenaar, doet er alles aan om je op het verkeerde been te zetten. De film heeft een intrigerend idee, maar hij speelt nodeloos vals.

Een jonge vrouw in een bloedrode outfit rent in de richting van de camera. Je ziet de paniek in haar ogen, haar gezicht is toegetakeld en haar linkeroor is afgerukt. Zo begint ‘Strange Darling’, een originele en gestileerde mix van drama, gruwel en donkere humor met een duidelijke agenda: de regels van het thrillergenre op hun kop zetten.

Vlak voor die openingsscène hebben we ook al een tekst gekregen die uitlegt dat de film het zal hebben over een van de meest bloeddorstige seriemoordenaars die ooit aan het werk is geweest in de Verenigde Staten.

De begingeneriek kondigt dan weer de acteurs Willa Fitzgerald aan als ‘The Lady’ en Kyle Gallner als ‘The Demon’, en omschrijft ‘Strange Darling’ als een verhaal in zes hoofdstukken. Dat gaat bovendien van start bij hoofdstuk drie, met een coke snuivende man (Gallner) die in een opgedreven wagen het aftandse autootje van de eerder vermelde jonge vrouw (Fitzgerald) opjaagt en niet veel later haar achterruit aan scherven knalt met zijn jachtgeweer. Het volgende hoofdstuk - het eerste - toont dezelfde personages vervolgens in een heel andere situatie: verwikkeld in een onenightstand die een steeds perverser tintje krijgt.

Regisseur-scenarist JT Mollner windt er geen doekjes om dat hij het publiek wil confronteren met zijn eigen vooroordelen. ‘Strange Darling’ lijkt simpel, maar leidt je voortdurend om de tuin. Achteraf bekeken kun je de film zelfs een gestoorde liefdesgeschiedenis noemen.

De beide hoofdacteurs storten zich vol overgave op hun rol, en Mollners concept verdient een pluim. Alleen kan de cineast het niet laten de boel meer te manipuleren dan nodig was, bijvoorbeeld door personages zich in bepaalde situaties anders te laten gedragen dan ze eigenlijk zouden doen. Op het moment zelf sleept de spanning je zeker mee, maar wanneer je de zaal verlaat en in je hoofd nog eens alles op een rijtje zet, voel je je bekocht.

‘Strange Darling’ speelt vanaf deze week in de bioscoop.