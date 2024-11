Recensie | ‘Small Things Like These’ van Tim Mielants vecht de macht van de kerk aan

Cillian Murphy ('Oppenheimer' en 'Peaky Blinders') en Eileen Walsh ('The Magdalene Sisters') in de nieuwste film van de Belg Tim Mielants.

In ‘Small Things Like These’, de nieuwe film van Tim Mielants, kan een Ierse man zijn geweten niet meer verzoenen met het onrecht in de beruchte Magdalene-instellingen voor ongehuwde moeders. 'Deze film is helaas enorm relevant', zegt actrice Eileen Walsh.

'Mother and baby homes', 'Magdalene asylums', 'Magdalene laundries': het zijn allemaal termen voor één huiveringwekkende instelling. Vernoemd naar de Bijbelse figuur Maria Magdalena waren het tehuizen voor meisjes die ongetrouwd zwanger waren geworden. Ogenschijnlijk kregen die ‘gevallen’ jonge vrouwen er een onderkomen. In werkelijkheid moesten ze er onbetaald werken - zoals wasserijwerk, vandaar de naam 'Magdalene laundries' - en werden ze er vaak mishandeld. Na de geboorte moesten de vrouwen hun kind afstaan. De instellingen kwamen in veel landen voor, en overal lieten ze een vreselijke erfenis na. Ook in Ierland.

De essentie ‘Small Things Like These’ is na ‘De Patrick’ en ‘Wil’ de derde langspeelfilm van Tim Mielants.

Aan de basis ligt een novelle van de Ierse schrijfster Claire Keegan (‘The Quiet Girl’).

De hoofdfiguur is een eenvoudige man die het onrecht dat de kerk aanricht niet langer kan aanzien.

Mielants tekent voor een gevoelig en ingetogen drama.

Hoofdacteur Cillian Murphy (‘Oppenheimer’) is fenomenaal.

‘Small Things Like These’, de nieuwe film van Tim Mielants (‘Wil’), heeft zo’n instituut als donkere achtergrond. Hoofdfiguur Bill (meesterlijk vertolkt door Cillian Murphy) is een in zichzelf gekeerde steenkoolhandelaar die ook aan een tehuis voor ongehuwde moeders levert. Hij kent de geruchten die de ronde doen, maar net zoals de rest van het dorp heeft hij altijd de andere kant opgekeken. Tot hij iets meemaakt dat hij niet kan verzoenen met zijn geweten. Maar dan is de vraag: wil hij de machtige kerk het hoofd bieden en de toekomst van zijn eigen gezin op het spel zetten?

Opgekropte kwaadheid

Mielants verwerkt de gelijknamige novelle van Claire Keegan (ook bekend van ‘The Quiet Girl’) tot een ingetogen drama dat zonder veel woorden diep snijdt. En ook al lijken we ons ergens in de jaren 50 te bevinden, het gaat wel degelijk om de jaren 80. ‘Ik ben geboren in 1977 in Cork, de streek waar dit verhaal zich situeert’, vertelt de Ierse actrice Eileen Walsh, die de echtgenote van het hoofdpersonage speelt. ‘1984-1985 is een opmerkelijke periode uit onze geschiedenis. Je had de zaak van de Kerry Babies, waarbij het lijkje van een baby werd gevonden op het strand en er een waanzinnige klopjacht ontstond op de jonge moeder. Je had Ann Lovett, een 15-jarig meisje dat een eenzame bevalling niet overleefde. Er was veel geheimdoenerij rond de Magdalene-instellingen. En er was zelfs een aardbeving, alsof de opgekropte kwaadheid van het land een fysieke uitweg zocht.’

Het onrecht dat die zwangere tienermeisjes werd aangedaan, ligt Walsh na aan het hart. Met ‘Small Things Like These’ is het al de derde keer dat ze opduikt in een film over het thema, ruim 20 jaar na Peter Mullans razende uithaal ‘The Magdalene Sisters’ en twee jaar na het drama ‘Ann’ over die tragische Ann Lovett.

Plek voor de stoute meisjes

Walsh kan zich de macht van de kerk ook levendig voor de geest halen. ‘Ik ben naar een nonnenschool geweest, en ik weet nog heel goed hoe ik doodsbang was voor de zusters die ons les gaven. Ik was zo klein, en zij leken zo overweldigend. In Cork had je ook Bessborough, een van de grootste tehuizen voor ongehuwde moeders van het land en tegelijk een weeshuis. Het was een gigantisch gebouw dat neerkeek op de stad. Je kon er niet naast kijken. Dat was de plek waar de ‘stoute’ meisje naartoe moesten.’

Ierland is altijd heel goed geweest in mensen afdoen als anders en ze dan afzonderen. Eileen Walsh Actrice

Zelf heeft Walsh nooit echt iets opgevangen van de toestanden in de instelling, geeft ze toe, ook al omdat de directie er alles aan deed die realiteit zorgvuldig af te schermen voor buitenstaanders. ‘Daar is Ierland altijd heel goed in geweest: mensen afdoen als anders en ze dan afzonderen’, merkt ze op. ‘Vlak naast mijn lagere school was een school voor dove kinderen, maar met hen hadden we nooit contact. Ook niet met de school voor de kinderen van Travellers, de Ierse zigeuners. Die begonnen en eindigden op andere uren en hadden andere speeltijden. We gingen nooit met elkaar om. Het was echt apartheid.’

Trauma

Ze begrijpt ook helemaal waarom haar personage in de film - dat ook Eileen heet - niet wil dat haar echtgenoot zich bemoeit met wat er gaande is in het tehuis. Het heeft niets te maken met lafheid of bekrompenheid, maar alles met de opvoeding die ze gekregen heeft. ‘Eileen is grootgebracht met een diepe angst voor de kerk’, legt Walsh uit. ‘Het is haar ingeprent dat je je vooral klein moet houden. Haar man Bill is opgegroeid in andere omstandigheden en wordt gedreven door onverwerkte rouw. Daar gaat de film ook over: iemand die niet om kan met zijn eigen verleden en met de schaamte die hij geërfd heeft.’

Tim Mielants heeft prachtige dingen te vertellen over rouw. Eileen Walsh Actrice

Het maakt dat ‘Small Things Like These’ geen exclusief Iers verhaal is. En dat een Belgische regisseur het zich kon toe-eigenen. Walsh is vol lof over Mielants: ‘Hij heeft prachtige dingen te vertellen over rouw en de drang om over die pijn te praten. Het valt me op hoe mensen aan het eind van de film niet stormachtig applaudisseren. Ze blijven zitten en beginnen er beetje bij beetje over te praten. Ze voelen de behoefte om andere mensen erbij te betrekken.’

Schermvullende weergave Tim Mielants met Emily Watson, die zuster Mary speelt in de film. ©rv

Het trauma van de Magdalene-instellingen is nog lang niet verwerkt. Elk jaar duiken er nieuwe verhalen en getuigenissen op. ‘Onlangs hadden we een vertoning in Dublin, en achteraf kwam een oude vrouw naar me toe’, besluit Walsh. ‘Ze zei dat ze zo’n tehuis overleefd had, en ze stipte aan dat de film het geluid helemaal juist heeft. Je kon de nonnen altijd horen aankomen door hun rinkelende sleutelbossen, die ze ook gebruikten om harder te meppen. De woede is voelbaar bij veel mensen. Daarom is deze film helaas enorm relevant. Die mensen moeten weten dat hun verhalen gehoord worden.’