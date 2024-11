'The Substance', de horror van een actrice die te oud bevonden wordt

Wat doe je als de filmindustrie je te oud vindt? In de donkere griezelkomedie ‘The Substance’ kiest een actrice, gespeeld door Demi Moore, voor een revolutionaire medische oplossing. Maar die krijgt een even onverwacht als uitzinnig staartje.

De druk om eeuwig jong en aantrekkelijk te blijven, het is een thematiek die de Franse cineaste Coralie Fargeat al lang bezighoudt. In 2014 maakte ze de kortfilm ‘Reality+’, over een technologie waarmee jezelf à la Assepoester enkele uren een compleet ander, en fysiek perfect, lichaam kunt aanmeten. Dat was toen nog een lief romantisch sciencefictionverhaaltje, sindsdien gaat Fargeat resoluut voor de groteske aanpak. Haar eerste langspeelfilm, de wraakthriller ‘Revenge’, met Kevin Janssens als schurk, was al een geweldig bloedbad. In ‘The Substance’ kiest ze voor onversneden body horror om nog eens in haar favoriete materie te duiken.

De essentie ‘The Substance’ is na 'Revenge' de tweede langspeelfilm van de Franse cineaste Coralie Fargeat.

Een uitgerangeerde actrice - Demi Moore in de markantste vertolking uit haar carrière - besluit een revolutionair nieuw verjongingsmiddel te proberen.

De film vermengt gitzwarte humor met body horror en sociaal commentaar.

De film kreeg in Cannes de prijs voor beste scenario .

Het voornaamste verschil met ‘Reality+’ is dat mannen en vrouwen toen in hetzelfde schuitje zaten. Deze keer hekelt Fargeat het onhaalbare schoonheidsideaal waaraan vrouwen moeten beantwoorden. ‘Tien jaar geleden was ik nog niet rijp om het onderwerp frontaal aan te kaarten’, zegt ze tijdens het festival van Cannes, waar ‘The Substance’ furore maakte en de prijs voor beste scenario kreeg. ‘Vandaag ben ik me veel meer bewust van feministische vraagstukken en kan ik mijn visie helderder uitdrukken.’

Voorhamer

‘The Substance’ speelt zich af in een milieu waar die problematiek op de spits wordt gedreven: de entertainmentindustrie. Hoofdfiguur Elisabeth Sparkle, een rol van Demi Moore, had ooit een bloeiende acteercarrière, maar die is - net als haar ster op de Hollywood Walk of Fame - tanende. Voor de fitnessuitzending waarmee ze haar boterham verdient, wordt ze stilaan ook te oud, zoals haar slijmerige tv-producent, gespeeld door Dennis Quaid, vlakaf zegt. Per toeval ontdekt Elisabeth een revolutionaire medische procedure die ‘je DNA opnieuw opstart’. Met een verbluffend resultaat, maar ook met onverwachte fysieke gevolgen.

‘The Substance’ heeft op geen enkel moment de ambitie subtiel uit de hoek te komen. Fargeat haalt van bij het begin de voorhamer boven. Aanvankelijk houdt ze het bij verwrongen close-ups, sappige geluidseffecten en felle kleuren, maar naarmate de film vordert, drijft ze de fysieke waanzin op. Tot de horror overslaat in kolder. Die is overigens geestiger dan de meeste grappen waarmee Fargeat haar script besprenkelt.

Als ‘The Substance’ ondanks al zijn overdrijving toch overeind blijft, dankt hij dat absoluut ook aan de prestatie van de hoofdactrice. Moore is niet alleen perfect gecast vanwege haar achtergrond - sekssymbool en wereldster in de jaren 90, daarna in de anonimiteit weggegleden - of omdat ze haar veelvuldige bezoekjes aan de cosmetische chirurg nooit verborgen heeft, maar ook omdat ze applaus verdient voor de onvervaardheid waarmee ze zich letterlijk en figuurlijk blootgeeft.

Eerlijk gezegd sta ik ervan versteld dat vrouwen de boel nog niet platgebrand hebben. Coralie Fargeat Franse cineaste

Fargeat gaat bovendien ongewoon om met het rijkelijke naakt. ‘Als ik een naakt lichaam toon, is dat nooit in een seksuele context’, legt ze uit. ‘Het is de realiteit van echt vlees, een lichaam dat op een badkamervloer ligt. Dat sluit aan met wat ik wil vertellen. De film zet twee manieren naast elkaar om een vrouwenlichaam in beeld te brengen. De ene manier zie je in de buitenwereld, de tv-studio. Daar wordt het lichaam extreem geobjectiveerd en geseksualiseerd. De andere manier is meer innerlijk, die ze je in de badkamer. Daar is het lichaam alleen met zichzelf. Mijn punt is dat de buitenwereld een nefaste impact heeft op de innerlijke wereld. Ze beïnvloedt hoe je thuis in je eentje naar jezelf kijkt in de spiegel.’

Ze spreekt uit eigen ervaring, geeft Fargeat toe. Deze maand wordt ze 48, en ze betrapte zichzelf de voorbije jaren geregeld op donkere gedachten. Dat ze irrelevant was geworden, dat ze geen plaats meer had in de maatschappij, dat niemand haar nog zag, dat haar leven zo goed als voorbij was. ‘Op een bepaald moment vroeg ik me af waar die gedachten vandaan kwamen’, vertelt ze. ‘Ik ben goed opgeleid en een feministe, en toch had ik die ideeën in mijn hoofd. Ik kwam tot de conclusie dat het om zelfhaat ging, ingefluisterd en gevoed door de wereld rondom ons die vrouwen reduceert tot seksuele wezens. Ik ken geen enkele vrouw die geen eetstoornis heeft of die haar lichaam niet op een bepaalde manier straft. Dat is krankzinnig.’

Eén grote metafoor

Zoals alle goede genrefilms is ‘The Substance’ in wezen één grote en licht verhulde metafoor, in dit geval een oproep om komaf te maken met scheefgetrokken machtsverhoudingen. Want daar gaat het finaal om, wars van het gemuteerde vlees dat Fargeat loslaat op het scherm. ‘Het vraagstuk van het lichaam staat voor alle andere vraagstukken rond macht en de manier waarop onze samenleving al zoveel millennia georganiseerd is’, besluit ze. ‘Eerlijk gezegd sta ik ervan versteld dat de vrouwen de boel nog niet platgebrand hebben. Het wordt tijd dat er echt iets gebeurt. #MeToo was een goed begin, maar sindsdien is er vooral gebabbeld. En als je voor je mening uitkomt, krijg je vaak ook nog eens drek over je heen. Daarom verwerk ik mijn ideeën liever in een film als deze. Als ‘The Substance’ een kassei kan zijn op het goede pad, ben ik al heel tevreden.’