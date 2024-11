De terugkeer van de Franse keuken: ‘Innovatie is middel om traditie te laten voortbestaan’

Met Karen Torosyan (Bozar), Thijs Vervloet (Colette) en Glenn Verhasselt (Sir Kwinten) beloonde Gault&Millau drie koks die Franse klassiekers op de kaart zetten. Na de Spaanse moleculaire keuken en de botanische uit Scandinavië worden de uit nostalgie heruitgevonden Franse gerechten van Auguste Escoffier en Joël Robuchon, genappeerd met een opgefriste jus, steeds meer gewaardeerd.

Karen Torosyan, Bozar: 'Nieuwe belangstelling is modeverschijnsel'

Karen Torosyan is de chef-kok van Bozar (17,5 in Gault&Millau) in Brussel. Hij werd in 2015 wereldkampioen pâté en croûte en onderscheidt zich vooral door zijn bereidingen met zelfgemaakt artisanaal bladerdeeg. Een bewerkelijk procedé, waardoor die gerechten, zoals coulibiac (zalm), beef Wellington (vlees) of pithivier (hartige gevulde taart), minstens 48 uur op voorhand aangevraagd moeten worden.

Karen Torosyan: ‘De coulibiac was in de 15de eeuw een gerecht van de tsaren, waarna Auguste Escoffier (een baanbrekende Franse chef-kok, red.) het in de 19de eeuw vanuit Rusland naar Frankrijk bracht. Dat was een grootse bereiding, met pilavrijst gelieerd met een bechamelsaus. Maar bij zoiets zou je vandaag als gast twee keer de prijs betalen: een keer letterlijk in het restaurant en een keer figuurlijk thuis, waar het op je maag blijft liggen. Escoffier heeft het gerecht gemoderniseerd door het Russische deeg, perochki, dat bijna niet te verteren was, te vervangen door bladerdeeg. Nu heb ik onder andere de rijst vervangen door gegrilde saraza (een graan, red.).’

Advertentie

‘Er is niets klassiekers dan ons bladerdeeg. In onze bereiding met eend uit Challans in bladerdeeg wordt de eend een week geaffineerd in een rijpingskamer. We dienen ze ‘bleu chaud’ op met vet van foie gras dat erop smelt en waarvan de smaak uitgebalanceerd wordt met gerookte paling. De basis van dat gerecht is de pure Franse traditie.’

‘Ik kook in Bozar uit overtuiging al 15 jaar volgens de Franse school. Ik zie de nieuwe belangstelling ervoor dan ook meer als een modeverschijnsel. De gastronomie kent cycli, zoals de broeken met olifantenpijpen, die ook om de zoveel tijd terugkomen. In de Spaanse en Scandinavische keuken waren mensen op den duur meer overdonderd door de duur en het aantal gerechten dat ze kregen dan door het resultaat of de savoir faire. Ik geniet net van de savoir faire.’

De gastronomie kent cycli, zoals de broeken met olifantenpijpen, die ook om de zoveel tijd terugkomen. Karen Torosyan Chef-kok Bozar

‘Innovatie is het middel om de traditie te kunnen laten voortbestaan. Daarom vraag ik mij bij elk klassiek gerecht af: wat kan ik bijdragen om de link te leggen tussen de oude generatie die mij heeft leren koken en de jonge generatie aan wie ik het wil doorgeven. Wat kan ik doen om de traditie niet verloren te laten gaan? Want als je nu zou koken zoals 20 jaar geleden, dan zou die keuken over 20 jaar niet meer bestaan.’

Advertentie

‘De tendens is ook om weer meer terug te keren naar eten à la carte. Ook dat heeft Gault&Millau volgens mij onder de aandacht willen brengen. Een pithivier maken is onmogelijk in een groot menu, want dat is een gerecht waar werk aan is. Wij bieden pithiviers aan met twee kleine voorgerechten - kaviaar en Bretoense kreeft - en zonder dessert, want een op de twee gasten kan dat al niet meer op. Daarmee breng je als gast ook een mooi moment aan tafel door, zonder dat je - zoals de wereldwijde tendens is - vijf uur aan tafel zit voor een degustatiemenu van 15 tot 25 gerechten.’

Advertentie

‘Granivore' (louter gevoed met graan, red.), een eigen creatie geïnspireerd door de Franse keuken, staat in Bozar op de kaart als een van onze klassiekers. Dat is duif d’Eneour met foie gras uit de Landes en gerookte paling in een korst met de granen waarmee de duif grootgebracht is. Ze wordt gemarineerd in oude sojasaus en een Koreaanse algenmengeling. In mijn fantasie hoop ik dat dat over 20 jaar een klassieker zal zijn waarover wordt gesproken, zoals over een coulibiac.’

Thijs Vervloet, Colette-De Vijvers: 'Men wil terug naar smaken met nostalgie'

Schermvullende weergave Thijs Vervloet ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Thijs Vervloet is de chef-kok van Colette-De Vijvers (17 in Gault&Millau) in Averbode. Hij werkte twee jaar bij de in 2018 overleden Franse chef Joël Robuchon, die destijds met restaurants over de hele wereld de meeste Michelinsterren bezat. Een van de bereidingen die hij aan zijn liefde voor de Franse keuken overhield, is de lièvre à la royale.

Thijs Vervloet: ‘Bij Robuchon zag je geen Thermomix (een multifunctionele keukenrobot, red.) of espuma’s. Daar zag je alleen de beste producten, een of twee garnituren en een jus. Dat was het. Lamskoteletjes Robuchon, zijn krokant hoeve-ei, zijn gelei van crustacés met kaviaar en bloemkool, en zijn ravioli van langoustine met groene kool met een saus van eendenlever maken wij nog altijd.’

‘De Franse filosofie draag ik hoog in het vaandel. We brengen die al sinds we in 2016 gestart zijn. Als ik in Frankrijk naar een driesterrenrestaurant ga, worden gerechten daar nog op zilveren plateaus opgediend, met vaak een versnijding in de zaal. Dat zie je bij ons veel minder, misschien ook omdat wij altijd op zoek zijn naar personeel. Ons personeel draagt een klassiek hemd met een stropdas en manchetknopen. Ik vind het belangrijk dat dat behouden blijft. Ik zie dat men hier ook weer meer eten serveert op wit porselein, meer naar zilveren couverts grijpt en naar geslepen glaswerk. Voordien moest dat aardewerk, inox couverts en een speciaal glas zijn.’

Advertentie

De klassieke Franse keuken is zeker niet makkelijker dan de moleculaire keuken. Ze is misschien wel even technisch en onderbouwd. Thijs Vervloet Chef-kok Colette-De Vijvers

‘Ik krijg de indruk dat mensen terug willen naar smaken met nostalgie. Pomme moscovite, aardappel met kaviaar, serveren we nog geregeld, vooral een iets ouder publiek grijpt daar snel naar. Dat is toch vanuit een nostalgische gedachte aan een klassieker. Ook aan de keuken van oma houdt iedereen mooie herinneringen over, en die keuken lust men ook nog. Een klassieke rijstpap met een gepocheerde abrikoos, fazant met gebraiseerd witloof, een goede rosbief met wortelen en erwten en huisgemaakte kroketten. Mensen verlangen naar een herkenbaar product op hun bord.’

‘Soms vragen gasten iets dat niet op de kaart staat, zoals een tête de veau en tortue, kalfskop met kalfstong in tomatensaus, afgewerkt met augurk, kruiden en kwarteleitjes. Dat is een heel uitgewerkt recept dat op voorhand aangevraagd moet worden. Dat wordt uitgeserveerd in de zaal in een zilveren schaal.’

‘We serveren nu drie jaar een bereiding van Michel Gérard: lièvre à la royale, een Franse klassieker. Dat slaat heel erg aan, omdat het iets is dat je bijna nergens meer vindt. Een volledig ontbeende haas, waarbij we een farce maken van de deelstukken, met een duxelle van champignons en een terrine van foie gras. De jus wordt gebonden met bloed, cognac en room. Zo’n bereiding neemt twee, drie dagen in beslag.’

‘De klassieke Franse keuken is daardoor zeker niet makkelijker dan de moleculaire keuken. Ze is misschien wel even technisch en onderbouwd. Een sponge cake is uitgevonden door iemand die iets verkeerd in de microgolfoven stak. Zo'n ontdekking ga je met de klassieke bereidingen niet snel tegenkomen, maar ik vind ook niet dat we altijd het warm water moeten willen uitvinden. Sommige vondsten uit de moleculaire keuken zijn blijven hangen. De sferische parels zie je nauwelijks nog, maar je komt wel nog agar-agar en xantanagom (verdikkingsmiddelen voor voeding, red.) tegen. En de espuma’s die je bij Robuchon niet vond, zijn er nu wel, alleen worden ze steeds vaker weer mousseline genoemd.’

Glenn Verhasselt, Sir Kwinten: 'Mensen zien graag het product'

Schermvullende weergave Glenn Verhasselt ©Antonin Weber / Hans Lucas

Advertentie

Glenn Verhasselt is chef-kok in Sir Kwinten (17,5 in Gault&Millau) in Lennik. Hij werd door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef van het Jaar en geëerd om het niveau dat hij als saucier haalt. Op het menu in zijn restaurant staat onder andere haas harlekijn, een traditionele bereiding met twee sauzen: een poivrade met en een zonder room.

Glenn Verhasselt: ‘De keuken wordt weer meer een productkeuken: kwaliteit met een mooie garnituur en een goede saus. Je moet het niet te complex maken, mensen zien graag het product. Als je een haas bestelt, wil je vooral een ‘schoon stukske vlees’ op je bord.’

‘Sommige mensen schrikken terug voor dergelijke Franse klassiekers, maar de smaak ervan is echt wel veranderd. Een hazenrug lieten ze vroeger lang rijpen, tegenwoordig wordt hij veel verser geserveerd. Dat vlees moet besterven, maar dat mag er niet over zijn of het smaakt veel te sterk. Dan haken mensen af. Het bloed waarmee ik de sauzen maak, moet daarom nog vers zijn en mooi rood zien.'

‘Een goede fond moet uren opstaan. Dat is de basis, en daar is wel wat werk aan, natuurlijk. Als je dat thuis wil doen, is het een hele opgave als je daar maar een klein beetje van nodig hebt.’

Sommige mensen schrikken terug voor een Franse klassieker als haas harlekijn, maar de smaak ervan is echt wel veranderd. Glenn Verhasselt Chef-kok Sir Kwinten

‘Boter wordt nog gebruikt, want dat maakt een saus fluweelzacht, maar die heel dikke sauzen zijn er wel uit. Je zoekt wel altijd iets wat de saus verfrissend en niet te zwaar maakt. Wij maken bijvoorbeeld een klassieke beurre blanc, maar dan met verjus, het sap van onrijpe druiven.’

‘Ik denk wel dat veel mensen beginnen af te haken als het eten te veel verborgen zit onder schuimpjes. Al gebruiken we wel technieken uit de moleculaire school. Wij serveren een amuse waarin we een moules frîtes reconstrueren in één hap. Daarvoor gebruiken we iets van texturas (een natuurlijke toevoeging uit de keuken van Ferran Adrià, red.). Mensen staan daar niet bij stil, maar het zit erin.’