De must-reads van het weekend

De botoxbusiness boomt als nooit tevoren. En almaar meer artsen pikken een graantje mee van de honger naar een rimpelloos gelaat, van spoedartsen tot pediaters. Kan dat wel?

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Huisartsen, spoedartsen, pediaters en orthopedisten: ze pikken graag een graantje mee van de botoxboom. Tegen 300 euro per spuitje is het gemakkelijk, snel en lucratief werken. Intussen klagen patiënten over toegang tot bepaalde specialisten. En wie controleert of die filler wel kundig wordt gezet? ‘Veel artsen zien het als easy money.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Economen Willem Sas en Bart Van Craeynest: ‘Als onze groei wegvalt, is het finito’

De Europese Commissie nam deze week de Belgische begroting in het vizier en dwingt de toekomstige regeringen tot fors ingrijpen. Hoe kunnen we slim, efficiënt en snel besparen? We vragen het aan de economen Willem Sas, professor aan de Britse universiteit van Stirling, en aan Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. ‘Als we nu niet hervormen, krijgen we over vijf jaar wel die superzwarte zondag.’

Schermvullende weergave ©MARLEEN DANIELS

De laatste show van Dries Van Noten: ‘Het is zweven tussen weemoed en blijdschap’

Hij is een van de laatste grote Belgische ontwerpers. Zaterdag showt Dries Van Noten de allerlaatste collectie in Parijs. Zijn merk gaat verder onder de vleugels van het beursgenoteerde Spaanse luxehuis Puig, dat een waardering van liefst 173 miljoen euro op de Belg kleeft. Wat is het geheim van de Antwerpenaar, die met zijn verfijnde smaak en liefde voor kleur, bloemen en stoffen, een naam uitbouwde die consumenten van China tot de VS verleidt? ‘Mijn afscheid heeft een Dries-mania ontketend.’

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens/ID

‘Bedrijven plaatsen één vrouw in de raad van bestuur, geen twee of drie’

Met 36 procent vrouwelijke bestuurders halen Belgische beursgenoteerde bedrijven de wettelijk opgelegde quota, blijkt uit onderzoek van De Tijd. Echt van harte is het niet, en nog altijd zijn er bedrijven met geen enkele vrouwelijke vertegenwoordiger. Waarom loopt het zo stroef? We vragen het aan topvrouwen, headhunters en experten. ‘Je moet hen ook wíllen vinden.’

Schermvullende weergave ©Alex McBrid/Panos Pictures

‘Al wie het beu is, zal voor Nigel Farage stemmen’

Begin juni liet Nigel Farage, de politicus achter de brexit, plots weten dat hij toch meedoet aan de Britse verkiezingen die premier Rishi Sunak onverwacht had vervroegd naar 4 juli. Sindsdien schiet zijn partij Reform UK omhoog in de peilingen. Wat betekent dat voor de al dramatisch geslonken kansen van de tory’s? We zoeken het uit in de treurige badstad Clacton-on-Sea. ‘Farage wil de partij vernietigen. Ik vrees dat hem dat zal lukken.’

Schermvullende weergave ©EPA

Voetbalshirts zijn bestsellers op Euro 2024

Afgelopen week speelde Duitsland op het EK voor het eerst in zijn roze shirt. Het frivole truitje blijkt een bestseller. Sportredacteur Dries Bervoet duikt in het businessmodel achter het voetbaltenue.

Schermvullende weergave

Loont een warmtepomp?

Gasverwarming verdwijnt stilaan uit onze woningen. Via regelgeving en subsidies maken warmtepompen opgang. Maar er is niet zoiets als dé warmtepomp: er zijn tal van types die grondig van elkaar verschillen - en dat doen ook hun prijskaartjes. In sommige gevallen kan je energiefactuur zelfs duurder uitvallen dan bij een gasketel.

Schermvullende weergave ©Alexander D'Hiet

Dierendonck opent Carcasse-restaurant in Knokke | ‘Zonder pretentie, óók hier’