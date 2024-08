De must-reads van het weekend

Is 'technoking' Elon Musk door zijn controversiële gedrag van een lust uitgegroeid tot een last voor Tesla?

De grillige uitlatingen van Tesla-topman en -grootaandeelhouder Elon Musk stralen steeds meer af op de verkoop van elektrische auto's. In welke mate is de visionaire miljardair een probleem geworden voor zijn eigen business ?

Met een derde van een gemiddeld Vlaams inkomen kan je in slechts de helft van de gemeenten een huis kopen. Jonge kopers getuigen over hoe vermoeiend de zoektocht is. 'Er is heel veel geluk mee gemoeid.'