De must-reads van het weekend

We zijn 76 dagen na de verkiezingen en een nieuwe federale regering lijkt veraf. Nu de formatiepoging van Bart De Wever (N-VA) gestrand is, mag Maxime Prévot (Les Engagés) het proberen. Krijgt hij de Arizona-partijen wel op één lijn?

Door het vastlopen van de formatie is de kans in elk geval groot dat ons land er niet in slaagt om tegen 20 september een saneringsplan in te dienen bij Europa. Nochtans was het cijferwerk van Arizona vergevorderd: 13 miljard euro besparingen, 11 miljard euro nieuw beleid en netto 3 miljard euro lastenverlagingen, maar ook 19 miljard euro terugverdieneffecten. Dat leert een blik van onze politieke redactie op de budgettaire tabellen.

Het monstersucces van Pommelien Thijs verklaard

De afgelopen maanden kon niemand om Pommelien Thijs heen. Zeker sinds haar passage op Pukkelpop regent het superlatieven. Waar komt het enorme succes van dit Vlaamse multitalent vandaan? En wie staat haar bij achter de schermen? ‘Haar businessplan ligt tot eind 2026 vast.’

Na de euforie, de valkuilen voor presidentskandidaat Kamala Harris

Nu de Democratische Conventie voorbij is, staat de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris voor de heikele klus het momentum te behouden. Want haar overwinning is nog lang niet binnen. Redacteur Henk Dheedene buigt zich over de valkuilen die ze het best omzeilt.

Antwerps Brut sleutelt aan jacht 2.0: kleiner, sneller, duurzamer

Ondernemen-journalist Marie Van Oost ging op bezoek bij de jachtbouwer Brut. Volgens Forbes kan de boot van het jonge Antwerpse bedrijf ‘een gamechanger in de industrie’ zijn.

Geert Noels: ‘Mij hoor je niet meer zeggen dat alle mensen deugen’

Geert Noels is de laatste zomergast van redacteur Rik Van Puymbroeck. In de Auvergne vertelt de econoom uitgebreid over wat hem spijt en drijft. ‘Ik heb in de loop van de jaren geleerd dat een opinie hebben niet de beste manier is om vrienden te maken.’

Op kamp in China: geweertraining en in de hitte op appel staan

Veel Chinese ouders sturen hun kinderen op zomerkamp. Die zijn er in allerlei soorten en maten, maar grote favoriet zijn militair getinte trainingskampen die aansluiten bij de bredere militariseringstrend in het land. ‘Ouders hebben het tegenwoordig te druk om hun kinderen op te voeden. Wij leren hen hier discipline.’

