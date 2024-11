De must-reads van het weekend

Bitcoin flirt met de grens van 100.000 dollar. Botst de digitale munt stilaan op haar limieten, of is de sky de limit?

Sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump heerst er niet-aflatende euforie onder cryptobeleggers. Maar zijn hun verwachtingen wel realistisch? De president-elect mag dan wel hebben aangekondigd van de VS de ‘cryptohoofdstad van de wereld’ te maken, wat houdt zijn belofte van deregulering precies in? Experts wijzen erop dat bitcoin en co. nu al bijzonder weinig in de weg gelegd wordt. De hoofdprijs is toegang krijgen tot het banksysteem. Jan Longeval, de oprichter van de financiële consultant Kounselor, is bijzonder kritisch. ‘Op de lange termijn eindigt dit in tranen voor beleggers.’

Bpost staat voor ‘transformatie met mes op de keel’, zegt CEO Chris Peeters

In zijn eerste interview als CEO van Bpost ontpopt Chris Peeters zich als een man met een missie: het noodlijdende beursgenoteerde overheidsbedrijf weer winstgevend maken, en transformeren tot een logistieke speler die de DHL’s van deze wereld het vuur aan de schenen kan leggen. De tijd dringt, zegt Peeters. ‘Veel meer dan twee, drie jaar hebben we niet meer.’

Hoe ongezond is ultrabewerkt voedsel nu echt?

Robert Kennedy Jr., antivaxer en naar alle waarschijnlijkheid de volgende minister van Volksgezondheid in de VS, wil de strijd aanbinden met ultrabewerkt voedsel. Heeft hij een punt als hij zegt dat we ons vandaag ziek eten? ‘Bewerkt is niet per se een synoniem voor slecht. In een potje tomatenpuree zit bijvoorbeeld meer vitamine A dan in een verse tomaat.’

De verdeelde clans achter chemiereus Beaulieu

Maandag start Jean-Baptiste De Ruyck als CEO van Beaulieu, de chemiereus die dit jaar volledig uit koers geraakte en zijn nettowinst zag verpulveren door een economische storm. Om het tij te kunnen keren, zal De Ruyck in eerste instantie de nazaten van Roger De Clerck op één lijn moeten krijgen. Die lieten de afgelopen jaren verschillende keren de kans liggen om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst, blijkt uit ons onderzoek. ‘Het kan niet anders dan dat er straks opnieuw een groot conflict ontstaat.’

Elly Huysmans, co-CEO Het Poetsbureau: ‘De vakbonden doen aan framing, niet alles in onze sector is slecht’

Ze begon met een eigen poetsvrouw in dienst te nemen, vandaag runt ze een snel groeiende groep die steeds meer diensten aanbiedt. Waar wil de ambitieuze Elly Huismans naartoe met Het Poetsbedrijf? ‘De arbeidsmarkt is zo krap, vandaag moet je mensen echt overtuigen om voor je te werken.’

Een nanny op kosten van de zaak: ‘Mijn dochter ziet haar als een tweede mama’

Het eten op tafel, het huiswerk gemaakt en de kinderen op tijd naar bed: voor wie een drukke job met een gezin combineert, klinkt het als een droom. Dankzij een nanny kan die droom werkelijkheid worden. Hoe pak je het aan? ‘De fiscus aanvaardt dat de uitgaven voor huishoudhulp aftrekbaar zijn als kosten in uw vennootschap.’

In het atelier van Michaël Borremans: ‘Schilderen is vaak geween en tandengeknars’

Hij is de populairste ambassadeur van de figuratieve schilderkunst en de duurst geveilde levende Belgische schilder. Na de breuk met zijn galerist Frank Demaegd (Zeno X) zweeg Michaël Borremans. Aan de vooravond van zijn overzichtstentoonstelling in Museum Voorlinden spreekt hij met onze chef Cultuur Koen Van Boxem. ‘Ik wilde me terugtrekken uit de kunstmarkt, ik kon het me permitteren.’

