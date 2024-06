Geef kleur aan uw portefeuille in troebele beurstijden

Een onzeker rentebeleid en een wankele geopolitiek maken dat de vooruitzichten voor de beurzen voor de tweede jaarhelft troebel zijn. Toch blijven beursstrategen ook de komende maanden inzetten op kwaliteitsaandelen.

De kans is groot dat de beurzen de eerste jaarhelft van 2024 met mooie winsten afsluiten. Sinds begin dit jaar noteren de grootste 600 Europese bedrijven (Stoxx Europe 600) met een winst van 7 procent, de grootste 500 Amerikaanse ondernemingen zelfs met een winst van 14 procent. Helemaal rooskleurig kunnen we de marktomstandigheden nochtans niet noemen. Een hardnekkige inflatie, een onzeker rentebeleid en (geo-)politieke spanningen, zoals recent ook in Frankrijk, bezorgden de markten ook in de eerste jaarhelft regelmatig koude rillingen.

Tegenwind

Dat troebele klimaat zal ook in de tweede jaarhelft een impact hebben op de markten, voorspellen Belgische fondsbeheerders in onze zesmaandelijkse rondvraag. De beurzen mogen dan wel rekening houden met minder agressieve renteverlagingen door de Europese Centrale Bank (ECB), het blijft toch afwachten waar de Europese beleidsrente eind dit jaar zal uitkomen.

Het grootste risico is dat de spanningen in het Midden- Oosten een opwaartse druk uitoefenen op de inflatie, waardoor die voor langere tijd op een hoger niveau blijft. ERIK JOLY ABN AMRO Private Banking

In de Verenigde Staten, waar de inflatie hardnekkiger is, zijn de vooruitzichten nog onduidelijker. ‘Vooral in de VS houden de financiële markten al rekening met een rente die maar in beperkte mate zal zakken’, zegt Günter Van Rossem van Orcadia Asset Management. ‘Rentes zijn higher for longer’, zegt ook Bernard Thant van Econopolis.

Ook op geopolitiek vlak spelen veel onzekerheden. De oorlogen in Gaza en Oekraïne, de spanningen tussen China en Taiwan, en de politieke situatie in Frankrijk kunnen een belangrijke impact hebben op de beurzen. ‘Geopolitieke ontwikkelingen hebben doorgaans een kortstondig effect op de financiële markten, maar bij het conflict in het Midden- Oosten moeten we de impact op de olieprijzen goed in de gaten houden. Het belangrijkste risico is dat die spanningen een opwaartse druk uitoefenen op de inflatie, waardoor die voor langere tijd op een hoger niveau blijft. In dat geval moeten de centrale banken hun renteverlagingen nog langer uitstellen’, zegt Erik Joly van ABN AMRO Private Banking.

Thant wijst ook naar de spanningen in China waarvan de gevolgen voor Europa vaak onderschat worden. ‘Europa is veel afhankelijker van China dan de VS en deelt altijd in de brokken bij een handelsoorlog tussen die laatste twee. Want hogere importtarieven op Chinese goederen in de VS leiden ertoe dat meer Chinese export naar Europa gaat’, zegt hij.

Met de verwachte start van de rente- verlagingscyclus zullen geldmarktfondsen waarschijnlijk een uitstroom kennen, waardoor ruimte ontstaat voor meer investeringen in aandelen. Ken Van Weyenberg CANDRIAM

Naast de rente en de geopolitiek kan ook de waardering van de aandelenmarkten als tegenwind gezien worden, al nuanceren de beursstrategen meteen. ‘De globale aandelenwaardering ligt iets hoger dan het 20-jarige gemiddelde, maar dat is vooral het gevolg van de Amerikaanse markt en de impact van de Magnificent Seven (de zeven Amerikaanse bigtechaandelen die de voorbije jaren het mooie weer op de beurzen maakten, red.). Buiten de VS liggen de waarderingen in lijn met het langetermijngemiddelde’, zegt Patrick Moonen van NNIP. Volgens de strateeg valt zelfs de waardering van de Magnificent Seven te rechtvaardigen ‘door hun aantrekkelijke winstmarges, de hoge verwachte winstgroei en hun sterke balansen’.

Rugwind

Ondanks de risicofactoren zien de beursstrategen vooral positieve signalen voor aandelen. ‘Risico’s zijn meer dan anders aanwezig, maar ze bedreigen de economische groei niet. De winstgroei trekt aan. Bovendien ondersteunen het marktsentiment onder leiding van big tech en de kleinere kans op een recessie de markt’, luidt het bij KBC Asset Management.

Ook andere beursstrategen verwijzen naar de goede bedrijfsresultaten als bewijs voor het ondersteunende economische klimaat. ‘De bedrijfsresultaten zijn stilaan door de moeilijkste periode heen en trekken weer aan’, zegt Wim D’Haese van Deutsche Bank.

Die goede resultaten en de economische groei beperken volgens Sebastiaan Grenné van Argenta ook de impact van de rente. ‘De rente schommelt rond een hoog niveau dat niet meer alleen door de inflatie wordt beïnvloed, maar ook door de beter dan verwachte groei. Dat geeft een positievere ondertoon voor de aandelenmarkt’, zegt hij.

De sterren staan goed om overwogen te blijven in aandelen. WIM D’HAESE DEUTSCHE BANK

Bij Candriam wijzen ze nog op een andere ondersteunende factor voor de aandelenmarkten. ‘De aandelenstromen worden dit jaar weer positief. Met de verwachte start van de renteverlagingscyclus zullen de geldmarktfondsen waarschijnlijk een uitstroom kennen, waardoor ruimte ontstaat voor meer investeringen in aandelen. Er zit een zekere hardnekkigheid in die trend: als beleggers eenmaal beginnen met het opbouwen van posities in aandelen, dan duurt dat meestal een aantal maanden of zelfs jaren. We staan nog maar aan het begin van die trend’, zegt Ken Van Weyenberg van Candriam.

Het voorgaande illustreert waarom beursstrategen voor de tweede jaarhelft blijven inzetten op aandelen. D’Haese vat het samen: ‘Het momentum voor aandelen zit goed: een dalende trend voor de rente, een aantrekkende economische groei en bedrijfsresultaten voorbij het dal. Dat wil zeggen dat de sterren goed staan om overwogen te blijven in aandelen.’

Regionaal

Bij de keuze van de aandelen blijft kwaliteit een belangrijk criterium. ‘We kiezen voor kwaliteit tegen een redelijke prijs. Dat zijn bedrijven waarmee je ‘naar de oorlog’ kunt. Die overleven het wel en komen er dikwijls sterker uit’, zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys.

We kiezen voor kwaliteit tegen een redelijke prijs. Dat zijn bedrijven waarmee je ‘naar de oorlog’ kunt’. WERNER WUYTS DIERICKX LEYS

Regionaal zien we wel een verschuiving ten opzichte van eind 2023, toen de beursstrategen de grootste voorkeur aan Amerikaanse aandelen gaven. Nu komt Europa meer in het vizier. Meer dan de helft van de ondervraagde beursstrategen kiest Europa als favoriete regio. ‘De waardering van aandelen is er lager dan in de VS en er noteren veel interessante bedrijven’, zegt Thant.

Toch betekent de duurdere waardering niet dat beursstrategen Amerikaanse aandelen mijden. ‘De overweging in Europa is het grootst, maar ook in de VS blijven we overwogen. Het momentum en de bedrijfsresultaten compenseren er de iets duurdere waarderingen’, zegt Van Rossem.

NNIP heeft een uitgesproken voorkeur voor Japan. ‘De voorbije maand kwam Japan wat onder druk door zwakkere macrodata, een relatief zwakker winstseizoen en de vrees voor een strakker monetair beleid om de snelle depreciatie van de yen te temperen. Toch blijven we positief omdat Japan eindelijk de decennialange periode van deflatie achter zich kan laten en een hogere nominale groei kan boeken. Bovendien zijn op het vlak van deugdelijk bestuur structurele wijzigingen bezig en hebben Japanse beleggers nog weinig belegd in aandelen. Dat geeft ruimte voor een hogere langetermijnwinstgroei en hogere waarderingen’, zegt Moonen.

Sector

Op sectorvlak hangen de voorkeuren af van de regio. In de Verenigde Staten blijft er een uitgesproken voorkeur voor de technologiesector, die de hogere waarderingen blijft ondersteunen met een sterke winstgroei. ‘Via technologieaandelen bespelen we het langetermijnpotentieel van artificiële intelligentie’, zegt Grenné van Argenta.

In Europa worden vooral de banken en de verzekeraars naar voren geschoven. ‘In een omgeving van herstellende groei en steiler wordende rentecurves (wanneer de korte rente lager ligt dan de lange rente, red.) moeten Europese banken en verzekeraars goed presteren’, zegt KBC Asset Management.

Ook de industrie wordt door verschillende beursstrategen genoemd. ‘Het herstel van de productiesector en uitgavenplannen van overheden moeten de winstgevendheid in de industriesector ten goede komen’, meent Joly.

KBC Asset Management schuift in de aandelenklasse ook de kleine en middelgrote bedrijven (small- en midcaps) naar voren. ‘Door het aantrekken van de economische groei worden zij dit jaar een stuk aantrekkelijker om in te beleggen.’

Bij de te mijden sectoren zitten steevast energie en telecommunicatie. Voor Wuyts zijn ook grondstoffen te mijden. ‘Grondstoffen en energie zijn steekvlamsectoren. Dan weer presteren ze zeer goed, dan weer zeer zwak. De telecommunicatiesector gaat gebukt onder zware investeringen (5G, bandbreedte internet), terwijl de concurrentie zeer groot is’, zegt hij.

Obligaties

De focus op aandelen betekent niet dat de strategen geen veiligheid in de portefeuille inbouwen. ‘De aandelen vullen we aan met overheidsobligaties. Die bieden een mooie rente en dienen als bescherming bij geopolitieke onzekerheid of groeirisico’s’, zegt Van Weyenberg.

Ook Moonen gelooft dat obligaties een belangrijke plaats in een gemengde portefeuille moeten krijgen. ‘De rentes liepen de afgelopen maanden wat op en werden daardoor aantrekkelijker. Een reële Amerikaanse rente (rente min de inflatie, red.) op tien jaar die boven 2 procent uitkomt, hebben we de voorbije tien jaar niet gezien. Dat maakt staatsobligaties voor defensieve beleggers een waardig alternatief. Op middellange termijn blijven we constructief voor staatsobligaties uit de eurozone’, zegt Moonen.