Audi Brussels sluit eind februari 2025 de deuren

Het doek is gevallen over Audi Brussels. Eind februari volgend jaar gaan de deuren van de vestiging onherroepelijk dicht. Tot die tijd vallen er geen ontslagen meer.

Ook werd afgesproken om na de kerstvakantie het werk in alle afdelingen te hervatten in een ploegensysteem met twee shifts. Daarmee wil de directie de werkzekerheid tot de sluiting verzekeren.

Nieuwe kandidaat-investeerder

Tijdens de bijeenkomst gaf de directie ook aan dat Audi Brussels is benaderd door een potentiële nieuwe investeerder. 'Het is een andere investeerder dan degene die al een verlenging van de deadline had gekregen. Hij komt uit de sector van de bedrijfsvoertuigen (trucks en bussen) en was al vroeger door Audi gecontacteerd', zegt het bedrijf in een persbericht. Dat opent mogelijk perspectieven voor de werknemers en de infrastructuur van de fabriek. Het onderwerp zal verder worden besproken tijdens de volgende ondernemingsraad, waar meer details aan bod zullen komen.