Ontslaggolf in top van autobouwer Stellantis op komst

Het zou onder meer gaan om de vervanging van financiële topkaders en hoofden van marken en regio's. Veel meer details zijn niet bekend. Volgens Bloomberg is het ook maar de vraag of de raad van bestuur zal instemmen met het stoelendans van Tavares.

Onverkochte auto's

Stellantis kampt met gigantische voorraden onverkochte auto's in zijn vertrouwde wingewest Noord-Amerika en moet nu forse kortingen geven om ervan af te raken. Tegelijkertijd worstelt het conglomeraat in Europa met tegenvallende verkopen door vertraagde introducties van nieuwe modellen en een mislukte introductie van een nieuw dealermodel. Het aandeel Stellantis verloor het voorbije half jaar de helft van zijn waarde.

Door de crisis staat de 66-jarige Tavares onder grote druk. Beleggers en analisten zijn niet te spreken over de plots uit de kast vallende tegenvallers en stellen zich vragen of de raad van bestuur niet heeft zitten slapen. Stellantis-voorzitter en Fiat-erfgenaam John Elkann liet vorige week al doorschemeren dat het lang niet zeker is dat het contract van Tavares in 2026 wordt verlengd. De CEO zelf was niet onder de indruk en liet verstaan dat hij niet aan stoppen denkt.