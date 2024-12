Geen cookies? Dat is dan 3,99 euro per maand, overweegt DPG Media

Wie niet wil dat persoonlijke data gebruikt worden voor advertentiedoeleinden, moet daar straks misschien voor betalen op de websites van DPG Media. Het mediabedrijf boven onder andere HLN.be test als eerste in België het niet onbesproken pay-or-consentmodel.

DPG Media steekt een teen in het water van een nieuw betaalmodel. Wie op de websites van het mediabedrijf - zoals HLN.be of demorgen.be - geen cookies geserveerd wil krijgen, moet straks misschien een maandelijkse vergoeding betalen. De mediagroep van de familie Van Thillo is het eerste bedrijf dat in ons land een pay-or-consentmodel uitprobeert.

Cookies zijn trackingsoftware waarmee de eigenaars van websites informatie over onder andere je apparaat, je locaties, je browser en je surfgedrag kunnen verwerven. Die info wordt gecombineerd met de gegevens die je zelf bewust afstaat - denk aan persoonlijke gegevens die je doorgeeft om een account aan te maken - om je advertenties aan te reiken die zo goed mogelijk bij je profiel passen.

Advertentie

De essentie DPG Media test een nieuw cookiebeleid, waarbij gebruikers moeten kiezen tussen cookies aanvaarden of betalen om ze te mijden.

Dat pay-or-consentmodel is al ingeburgerd in meerdere Europese landen. Onder andere Bild, Le Monde en El País gebruiken het.

Het model is niet vrij van controverse. Is toestemming geven wel écht toestemming geven als betalen het enige alternatief is?

De Europese privacywetgeving (GDPR) verplicht onlinespelers daarvoor de toestemming van gebruikers te vragen. Maar hoe langer hoe meer onlineplatformen opteren ervoor om wie geen cookies wil een vergoeding te vragen om de misgelopen inkomsten te compenseren. Onder andere in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk is zo'n pay-or-consentmodel stilaan ingeburgerd bij mediaspelers, waaronder grote namen als Le Monde, El País, Bild of La Repubblica.

Kleine schaal

In België springt DPG Media voorzichtig op de kar, blijkt uit een pop-up die sommige gebruikers krijgen bij een bezoek aan een DPG-website (zie foto hieronder). Na een uitleg over de werking van cookies, volgt de duidelijke boodschap: 'Geef toestemming of betaal voor toegang.' Wie geen DPG-cookies wil, kan ervoor kiezen om in de plaats 3,99 euro per maand te betalen, aldus de melding.

Schermvullende weergave Een screenshot van de melding die sommige gebruikers krijgen op de websites van DPG Media. ©rv

Advertentie

Het betreft voorlopig een test 'op een heel erg kleine schaal', zegt DPG in een reactie. 'Omdat het een test is, kunnen gebruikers die voor de pay-optie kiezen niet daadwerkelijk betalen, maar krijgen ze meer informatie over de test en worden ze zonder cookies op de site afgezet', zegt woordvoerster An Goovaerts.

Advertentie

Goovaerts wijst erop dat het pay-or-consentmodel 'slechts een van de vele opties is die we aan het bekijken zijn, omdat de wetgeving maar ook de verwachtingen van de gebruikers steeds veranderen. We willen goed begrijpen hoe onze gebruikers reageren en hoe we onze sites voortdurend kunnen verbeteren. In dat kader past deze test.'

Het pay-or-consentmodel is slechts een van de vele opties die we aan het bekijken zijn. An Goovaerts Woordvoerster DPG Media

DPG mag de eerste zijn die publiek een nieuw cookiebeleid uittest, ook elders in het Belgische medialandschap wordt actief nagedacht over modellen voor onlinereclame. Dat de Belgische privacywaakhond GBA in september uitgever Mediahuis (De Standaard, Gazet van Antwerpen...) zware dwangsommen oplegde wegens het foute gebruik van cookiebanners op zijn nieuwssites, gooide een knuppel in het hoenderhok in het medialandschap.

Negatief advies

Het pay-or-consentmodel is niet helemaal vrij van controverse. Is toestemming wel echt toestemming als het enige alternatief is te betalen?, vragen sommige juristen zich af. Nadat de Amerikaanse techreus Meta (Facebook, Instagram) eind vorig jaar van start was gegaan met een model waarbij je ofwel gepersonaliseerde reclame slikt, ofwel 9,99 euro per maand betaalt voor toegang tot zijn diensten, vroegen enkele nationale Europese privacywaakhonden daarover advies aan het Europese privacyorgaan European Data Protection Board (EDPB). Die toonde zich een koele minnaar van het model, omdat digitale spelers 'het fundamentele recht op gegevensbescherming niet mogen omvormen tot een betalende optie'.

Onlinespelers mogen het fundamentele recht op gegevensbescherming niet omvormen tot een betalende optie. Europees adviesorgaan EDPB