Bitcoinrally heeft niet alleen met Trump te maken...

De Amerikaanse presidentsverkiezingen waren niet het echte startschot van de groene cijfers in de cryptotabellen. Wat dan wel?

Of je nu een koele minnaar of bitcoinmaximalist bent, je kan er niet naast kijken. Voor de vierde keer sinds zijn ontstaan in 2009 zit de bitcoin in een exponentieel stijgende stierenmarkt, met rendementen waarvan traditionele beleggers alleen maar kunnen dromen.

Het Trump-effect, noemen sommige experts dat. Maar de terugkeer in het Witte Huis van Donald Trump is allesbehalve de enige reden voor de opvallende stijging. Structurele factoren spelen mee.

Advertentie

Cyclisch

De recente trigger voor de bitcoinrally is inderdaad de verkiezing van Trump, die zich een bitcoinenthousiasteling heeft getoond. De cryptosector, zeker in de VS, wrijft zich in de handen. Een cryptoadviseur in een topfunctie of zelfs een cryptoadviesraad in het Witte Huis, een strategische bitcoinreserve (waarbij een hoeveelheid bitcoin wordt aangehouden als onderdeel van de financiële reserves, red.), de Senaat en het Huis van Afgevaardigden gevuld met procryptokandidaten… Als cryptobeliever zou je van minder lyrisch worden.

De auteur

Stephan De Haes is CEO van MarktVizier.

Stephan De Haes is CEO van MarktVizier. De kwestie

De bitcoinrally wordt voor een groot deel op het conto van Donald Trump geschreven.

De bitcoinrally wordt voor een groot deel op het conto van Donald Trump geschreven. De conclusie

De stijgende waarde heeft ook te maken met de bitcoinhalvering, de lancering van bitcointrackers en de inflatie van fiatgeld.

Toch waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet het echte startschot van de groene cijfers in de cryptotabellen. Wat dan wel?

De bitcoin lijkt zijn voorspelbare cyclus te volgen: elke vier jaar zien we gelijkaardige prijsbewegingen. Dat heeft te maken met de zogeheten halvering, die dit jaar in april gebeurde.

Advertentie

Advertentie

Elke vier jaar vindt de bitcoinhalvering plaats, waarbij de beloning die miners van de munt ontvangen (ongeveer) wordt gehalveerd. Die halvering, die de hoeveelheid nieuwe bitcoins die in circulatie komen drastisch vermindert, is ontworpen om de inflatie van bitcoin onder controle te houden.

Daardoor zal het totale aantal bitcoin in omloop uiteindelijk de grens van 21 miljoen, vastgelegd door bitcoinontwerper Satoshi Nakamoto, benaderen, maar nooit overschrijden. Bitcoin wordt dus met andere woorden almaar schaarser. Na elke bitcoinhalvering zien we vanaf het vierde kwartaal een positieve prijsactie. Elke vier jaar opnieuw, je kan er je klok op gelijkzetten.

Traditioneel geld

Naast die terugkerende aanbodschok bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie: sinds januari hebben de grootste vermogensbeheerders van deze wereld een resem bitcointrackers goedgekeurd. Het resultaat? Institutioneel Amerikaans geld heeft al meer dan 30 miljard dollar in de bitcoinmarkt geïnjecteerd. Door die ommekeer tikte de bitcoinprijs nog voor de halvering van april - en dus lang voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen - voor het eerst zijn vorige record aan.

Terwijl één bitcoin altijd één bitcoin blijft, fluctueert de waarde van fiatgeld door ongelimiteerde geldcreatie.

Door de lagere rentes vloeit ook meer geld naar risicovolle activa. En minstens zo belangrijk: de constante geldprinter van de centrale banken overspoelt sinds 2008 het systeem met almaar meer fiatgeld (munten en biljetten, red.), waardoor de inflatie de pan uit rees. Neem de Federal Reserve: verwacht wordt dat die de wereldwijde geldhoeveelheid in 2025 doet stijgen tot meer dan 127 biljoen dollar, een toename van 18 procent.

Extreme volatiliteit

Dat heeft vergaande implicaties. Wordt bitcoin, vaak gezien als bescherming tegen fiatgeldinflatie, daardoor meer waard in fiattermen? Of toont dat aan dat fiatgeld almaar minder koopkracht vertegenwoordigt? Terwijl één bitcoin altijd één bitcoin blijft, fluctueert de waarde van fiatgeld door ongelimiteerde geldcreatie. Het is een reflectie waard.