Ook in hoger onderwijs verdient ondernemerschap meer aandacht...

In studierichtingen zoals kinesitherapie, rechten, IT, journalistiek en psychologie worden veel afgestudeerden onmiddellijk zelfstandige of freelancer. Het goed beheren van een onderneming is cruciaal voor het succesvol uitoefenen van hun beroep, schrijft Yannick Dillen.

In zijn opiniestuk stelt Unizo-topman Danny Van Assche dat ondernemerschap als volwaardige competentie moet worden uitgewerkt in het middelbaar onderwijs. ‘De goesting is bij jongeren vaak aanwezig, maar het ontbreekt aan kennis’, merkt Van Assche op.

Het is inderdaad essentieel om ondernemerschapsvaardigheden op jonge leeftijd te integreren, om jongeren voor te bereiden op de uitdagingen van de moderne economie. Het afgelopen decennium is ondernemerschap eindelijk uit de luwte getreden en is het voor veel jongeren een aantrekkelijk carrièrepad geworden. Generatie Z neemt graag het heft in eigen handen, en ondernemerschap is vaak de beste manier om een persoonlijke passie na te streven en impact te hebben op de maatschappij.

Eigen vennootschap

De vraag die we ons moeten stellen, is of dat alleen in het middelbaar onderwijs moet gebeuren. Ook het hoger onderwijs kampt namelijk met een achterstand. Er is dringend behoefte aan een - al dan niet facultatieve - leerlijn ‘ondernemerschap’, die doorloopt van het middelbaar onderwijs tot het afstuderen in het hoger onderwijs. Helaas zijn we daar nog lang niet.

Hoewel veel instellingen in het hoger onderwijs de afgelopen jaren stappen hebben gezet om ondernemerschap als keuzevak aan te bieden in diverse niet-economische richtingen, is er nog veel ruimte voor verbetering. In studierichtingen zoals kinesitherapie, rechten, IT, journalistiek en psychologie, om er maar enkele te noemen, worden veel afgestudeerden onmiddellijk zelfstandige of freelancer. De facto worden ze allemaal ondernemers, van wie de meesten een eigen vennootschap oprichten.

Voor die richtingen is het argument om ondernemerschap als ‘core capability’ te beschouwen bijzonder sterk. Ondernemerschap zou hier niet louter een keuzevak mogen zijn, maar een vast onderdeel van het curriculum. Het goed beheren van een onderneming is cruciaal voor het succesvol uitoefenen van hun beroep. Als die studenten onvoldoende zijn voorbereid op het zakelijke aspect van hun vak, kan dit niet alleen hun eigen succes in de weg staan, maar ook de kwaliteit van hun dienstverlening negatief beïnvloeden.

Supernota

Met de supernota in gedachten is het ook belangrijk dat de overheid het oprichten van microvennootschappen blijft stimuleren. Zonder voldoende ondersteuning en aanmoediging vanuit het beleid bestaat de kans dat veel potentiële ondernemers ervoor kiezen om in loondienst te gaan. Hoewel daar niets mis mee is, mogen we niet uit het oog verliezen dat ondernemerschap juist de stimulansen en vrijheden biedt die essentieel zijn voor innovatie en economische groei in een land. Elke student die de wil heeft, moet de vaardigheden en mogelijkheden krijgen om te kunnen ondernemen. Zowel het onderwijs als de overheid heeft daarin een grote rol te spelen.

