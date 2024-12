Bert Kruismans | Reynders en het lot van de rijken...

Ruim 20 jaar actief als minister was Didier Reynders. En aan het einde van de maand nog moeten krabben om rond te komen.

‘Help de rijken, ze zijn met niets begonnen, ze hebben het niet makkelijk.’ Onze gedachten dwaalden niet eens richting Paul Gheysens en toch kwam bovenstaande zinsnede van Raymond van het Groenewoud deze week spontaan bij ons opgeborreld. Didier Reynders die in de gazettenwinkel op de hoek tussen Leona en Roger aanschuift om voor 100 euro kraslotjes te kopen. Wij kregen het beeld de afgelopen dagen niet van ons netvlies gebrand.

28 jaar en de wonderboy was al voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS. 30 jaar en al professor publieke economie aan de unief van Luik. Ruim 20 jaar actief als minister. 20 jaar! En aan het einde van de maand toch nog moeten krabben om rond te komen. Wij kunnen dat niet vatten. Vindt u het vreemd dat de MR zich mordicus tegen elke meerwaardebelasting blijft verzetten?

Kwatongen hebben Didier zelfs meermaals gesignaleerd aan de bingokasten van café Spoor 8 rechtover het station van Vilvoorde. Snel een Duveltje innemen en weer verder spelen. Rijk worden is hard werken.

Kat bij de melk zetten

Trouwens, die van de Nationale Loterij moeten ook niet zeuren. Wat lees je op hun site? ‘Winnen kan overweldigend zijn! Daarom zorgen wij voor een discrete begeleiding zodat jij in alle anonimiteit kan genieten van je grote geluk. Enkel de medewerkers van het team Winnaarsbegeleiding kennen de grote winnaars. Andere medewerkers van de Nationale Loterij kennen de identiteit niet.’ Noemen we dat niet de kat bij de melk zetten?

En voor de rest geen kwaad woord over Didier. Ooit werd uw dienaar gevraagd om de toenmalige minister van Financiën in te leiden bij een tafelconference met bijpassende lunch voor de fine fleur van de Cercle de Wallonie in het restaurant Château de Namur, strategisch gelegen in de Citadel van Namen. Mijn auto en vooral de files stribbelden die dag lichtjes tegen. Maar Reynders vond het wel amusant dat het deze keer de Vlaming van dienst was die met een vertraging van zo’n 50 minuten toch nog arriveerde.

Door de huiszoeking van deze week weet iedereen nu dat Didier daarnaast ook over een boerderijtje beschikt in het Luikse dorpje Vissoul. Tip: een ommetje langs het domein, in een bucolisch kader. En een bezoekje aan de plaatselijke krantenwinkel mag niet ontbreken.

Enkele weken later kreeg ik van de minister een uitnodiging om te zetelen in een of ander adviescomité dat jaarlijks de goede doelen van de Nationale Loterij selecteerde. Die Loterij heeft bij hem altijd al in de bovenste lade gelegen. Werd dat advies vergoed met zitpenningen of met krasloten? Ik zal het nooit weten, want heb deze kelk wijselijk aan mij voorbij laten gaan. Voor men het weet, heeft een mens een huiszoeking aan zijn been.

Didier nam de weigering sportief op. Even later zat hij op de eerste rij bij mijn galavoorstelling in het Koninklijk Circus en kwam achteraf vriendelijk goeiedag zeggen op de receptie. In essentie had hij zichzelf uitgenodigd.

Proximité

Meer dan in Vlaanderen heerst in Wallonië de sociale wet van de proximité. Persoonlijke relaties zijn belangrijk en het respect en de sympathie voor artiesten en de schone kunsten, ook bij politici, is er ontzettend groot. Bij theatervoorstellingen tekenen ze dan ook steevast present.

Afgelopen voorjaar organiseerde de jongerenafdeling van de socialistische vakbond FGTB in de betere wijken van Brussel een begeleide wandeling langs de optrekjes van de superrijken. Gevolgd door een politiepatrouille vertelde een gids hoe de eigenaars van de villa’s fortuin hadden gemaakt. Ook het stulpje van Didier Reynders stond toen op het programma.