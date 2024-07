Vlaanderen, verstrikt in zijn eigen groene agenda

Vlaanderen moet niet snoeien in zijn groene doelstellingen, het moet vooral beter beleid voeren om die te bereiken.

De partijen die samen een nieuwe Vlaamse regering proberen te vormen, willen stevig wieden in de groene erfenis van de vorige. Een streng pfas-kader voor de bouw, dat bepaalt dat wie meer dan 250 kubieke meter grond met 'eeuwige chemicaliën' erin afgraaft ook verantwoordelijk wordt voor de zuivering ervan, wordt uitgesteld, bijgestuurd of misschien zelfs afgeschaft. Vrijdag meldde deze krant al dat ook het verbod op verbrandingsmotoren, de renovatieplicht en de lage-emissiezones kritisch tegen het licht worden gehouden.

Die laatste twee werden door Gent en Antwerpen ingevoerd, maar de rest is een erfenis van de vorige Vlaamse regering. De nieuwe plannen liggen nog maar op de formatietafel, maar de richting zegt wel wat. In de coalitie die nu de nieuwe Vlaamse regering probeert te vormen, is immers alleen Vooruit nieuw. De N-VA zit als grootste partij nog altijd in de driver's seat en leverde met Zuhal Demir de vorige Vlaamse minister voor Omgeving, en ook CD&V zat al in de vorige regeringsploeg.

Onoordeelkundig geweven web

'When the facts change, I change my mind', zei econoom John Maynard Keynes om zijn flexibiliteit van geest in het licht van wijzigende omstandigheden te onderstrepen. Die uitspraak kunnen de Vlaamse onderhandelaars maar deels inroepen om de verandering van koers te verklaren. Ja, de elektrificatie van onder meer het wagenpark loopt een stuk trager dan verwacht. Maar Vlaanderen moet zich vandaag vooral losrukken uit een web van groene regels en verplichtingen dat het zelf hier en daar onoordeelkundig geweven heeft.

De doelstelling om al in 2029 alleen nog maar elektrische wagens nieuw in te schrijven in Vlaanderen, leek al bij de aankondiging overdreven ambitieus. En het was toen al opmerkelijk dat Vlaanderen de lat hoog legde om mensen naar elektrisch rijden te duwen, maar rekeningrijden parkeerde en De Lijn maar liet kwakkelen. Nochtans was en is een degelijk functionerend openbaarvervoersbedrijf een serieuze hefboom om de klimaatdoelstellingen te halen.

Ook de renovatieplicht kreeg onderweg flink wat kritiek. Niemand stelt ter discussie dat er veel marge is om gebouwen in Vlaanderen - goed voor 40 procent van ons collectieve energieverbruik - beter uit te rusten en te isoleren. Maar experts hamerden terecht op de enorme financiële inspanningen die de verplichting met zich meebracht, en het soms maar beperkte resultaat.

Becijferde blik nodig

Het schoentje knelt in Vlaanderen te vaak op dezelfde plek. Maatregelen worden ingevoerd, maar op voorhand is te weinig gekeken naar de kosten en efficiëntie. Kijk naar de onzalige subsidie voor elektrische voertuigen van de vorige Vlaamse regering: een cadeautje voor de middenklasse, maar geen echte duw voor de groene agenda. Of kijk naar de problemen die het technologiebedrijf Barco al 15 jaar (!) ondervindt om een windmolen te plaatsen. Het moet aanzetten tot introspectie.

Ook bij de pfas-regels voor de bouw lijkt meer economische calculatie wenselijk. Niemand wil potentieel kankerverwekkende chemicaliën in het leefmilieu, en Demir weerde zich terecht tegen de strapatsen van vervuiler 3M in de Antwerpse haven. En ja, het is legitiem om nog meer onheil met een tijdelijk kader te willen indammen. Maar gezien de enorme impact voor wie grond verzet, is een duidelijker antwoord nodig op de vraag hoeveel risico we nu echt wegnemen voor welke kostprijs.

Dat klinkt koel en berekend, maar net die becijferde blik hebben we nodig als we willen vermijden dat de ergernis over beleid overslaat in een afkeer van de klimaatdoelstellingen zelf. Niet die doelstellingen zelf moeten ter discussie staan, wel de manier waarop we ze willen bereiken.