De Democraten brengen deze week Kamala Harris officieel in stelling tegen Donald Trump. Ondanks het enthousiasme zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen geen gelopen race.

De Democraten heffen deze week Kamala Harris op het schild als hun kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 5 november. De nominatie gebeurt tijdens de vierdaagse partijconventie die maandag begint in Chicago. De jamboree zal traditiegetrouw gepaard gaan met juichende massa's en zinderende toespraken. Dat de partij tot een maand geleden diep in de put zat door de kandidatuur van Joe Biden, is al lang verdrongen.

Het afhaken van Biden - die vooral onder vuur lag na zijn gênante debat met de Republikeinse kandidaat Donald Trump - gaf de Democraten een energiestoot. In de meeste peilingen is zijn opvolger Harris haar Republikeinse rivaal Donald Trump voorbijgestoken. Het enthousiasme over Harris is opmerkelijk omdat ze als vicepresident van Biden een middelmatig parcours aflegde en niet meteen werd gezien als een plaatsvervanger.

Door Harris meteen als alternatief naar voren te schuiven slaagde Biden er een maand geleden in een nieuwe machtsstrijd te voorkomen. Het partijestablishment schaarde zich achter haar kandidatuur en ook bij de basis scoorde de wisseling van kandidaten goed. Bovendien kwam de geldmachine van de campagne weer op gang: binnen de kortste keren had Harris tientallen miljoenen dollars verzameld om de strijd tegen Trump aan te gaan.

Verder dan gescheld - volgens hem is Harris dom en onbekwaam - raakte Trump voorlopig niet.

Door al die factoren verdampte het pessimisme dat als verstikkende wolk boven de campagne van Biden hing. Eindelijk durfden de Democraten weer in de overwinning te geloven. Harris zou erin slagen linkse kiezers aan te trekken die het vertikten om op Biden te stemmen. En ze kan volgens experts kiezers verleiden die overwogen om voor Trump te stemmen uit balorigheid. Belangrijk feit: zelfs in enkele strijdstaten ligt Harris voorop.

Het geluk van Harris was dat haar kandidatuur als een verrassing kwam voor Trump. Die eiste na het afhaken van Biden zelfs geld terug omdat de Republikeinse campagne helemaal rond de bejaarde Democraat was gebouwd. Plotseling was Trump de oude man in de verkiezingsrace. Bovendien slaagde hij er niet in een inhoudelijk antwoord te bieden op zijn nieuwe rivale. Verder dan wat gescheld - volgens hem is Harris dom en onbekwaam - raakte Trump voorlopig niet.

Dat betekent niet dat Trump kansloos is bij de verkiezingen. De campagne duurt nog tweeënhalve maand en het enthousiasme rond de Democratische conventie kan van korte duur zijn. De Republikeinen zetten zich al schrap om Harris en haar running mate Tim Walz weg te zetten als marionetten van radicaal-links. Naarmate 5 november dichterbij komt, zal de moddercampagne op volle toeren beginnen te draaien. Inhoud is dan van weinig tel.

In zijn omstreden gesprek met Elon Musk bewees Trump afgelopen maandag dat zijn boodschap bestaat uit leugens, halve waarheden en eigenwaan. In combinatie met de gunstige peilingen kan dat de Democraten het idee geven dat de zege binnen handbereik is. Dat is voorbarig. Bij de verkiezingen van 2016 lag Hillary Clinton ook steeds voorop, tot de wijzer na het sluiten van de stembussen in het voordeel van Trump draaide. Afwachten dus.

