9 op 10 bedrijven hebben geen plan voor langdurig zieken | Wat zeggen resultaten Nvidia over techsector? | Kamala Harris' eerste tv-interview

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

9 op de 10 Belgische bedrijven heeft geen beleid voor langdurig zieken die terugkeren naar de werkvloer, ook al is dat eigenlijk verplicht.

Chipbedrijf Nvidia heeft aangetoond dat het nog altijd hyperwinstgevend is. Toch zakte het aandeel gisteren opnieuw met 6 procent! Hoe is dat mogelijk? En wat zegt dat over de brede techsector?

En de zomervakantie is bijna gedaan. Dat wil zeggen dat je aan het einde van deze 7 je laatste vakantierating krijgt.