Audi in gesprek met kopers voor fabriek in Vorst | 'Tax cut' van 3 miljard op het spel | Biden gevierd op Democratische Conventie

Wat zit er in 'De 7' vandaag?

Audi is in gesprek met verschillende kopers voor de autofabriek in Brussel. Is er nog hoop voor de duizenden werknemers?

De meerwaardebelasting waartegen de MR zich verzet in de federale formatie, blijkt deel uit te maken van een hervorming van 8,5 miljard euro. We hebben hier bij De Tijd een scherper zicht gekregen op de cijfers.

En na de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey richt nu ook een Scandinavisch consortium zijn pijlen op Belgan, de failliete chipproducent uit Oudenaarde.