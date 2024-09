België mist Europese deadline voor saneringsplan | Is renteopbod rond staatsbon risico voor Belgische banken? | Overnamegolf bij fietsleasebedrijven

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag? Ook nu Bart De Wever opnieuw federaal formateur is, blijft een nieuwe regering voor de verkiezingen onrealistisch, waardoor België de Europese deadline voor een saneringsplan zal missen. Wat nu?

Zijn bankiers dramaqueens? Zoals bevoegd minister Vincent Van Peteghem suggereerde. Of hebben ze een punt dat het renteopbod rond de staatsbon de sector wel eens kan destabiliseren?

En er is een grote fusie- en overnamegolf aan de gang bij fietsleasebedrijven. Cyclis, één van de grootste Belgische spelers, komt in Duitse handen. De CEO van Cyclis geeft wat meer uitleg.