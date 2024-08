Beursexpert Serge Mampaey: 'Geen akkoord over nota De Wever, de klok tikt' | 'Europese industrie ziet af'

De zomerpauze voor de maandagse gasten van De 7 zit er weer op.

Vanaf nu zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken op de week die komt. Deze keer doen we dat met Markten- en Beleggen-redacteur bij De Tijd, Serge Mampaey.

Heel wat politiek deze week. In eigen land met de vorming van regeringen op federaal en Vlaams niveau. In de VS met de Conventie van de Democraten.

Nog in de VS vindt deze week de jaarlijkse bijeenkomst van centraal bankiers plaats in Jackson Hole.

En we krijgen deze week nog een lading bedrijfsresultaten uit eigen land.

Verder nog in deze aflevering van De 7: Turkse inflatie, Europese groei en koers. Geen beurskoers, maar wielrennen. Daar krijgen we niet genoeg van.