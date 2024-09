Bijna helft nieuwe gebouwen verrijst buiten gemeentekern | Waarom twijfelen beleggers aan AI? | Leuvense vaccinspecialist op overnamepad

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Bijna de helft van de nieuwe gebouwen wordt nog altijd gebouwd buiten stads- en dorpskernen. Maar zulke lint- en versnipperde bebouwing is net wat de politiek wil beperken met de bouwshift.

De AI-chipmaker Nvidia is gisteren nog verder onderuitgegaan op de beurs, en bij uitbreiding de hele chipsector. Wat doet beleggers twijfelen aan de grote techspelers?

En de Leuvense vaccinspecialist P95 is wereldwijd op overnamepad geweest. Dankzij drie overnames kunnen ze nu zelf klinische studies doen. De CEO legt uit waarom dat zo belangrijk is.