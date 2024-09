Chef Politiek Jasper D'hoore kijkt naar de week: 'Akkoord Vlaamse begroting is goed, maar nog veel knopen' | 'Oost-Duitsers voelen zich vervreemd'

Het is maandag en dat betekent: geen gewone De 7, maar een vooruitblik op de week die komt met een gast. Veel politiek op de agenda deze keer en dus komt onze chef politiek en economie Jasper D'hoore als geroepen.

Komt er deze week een Vlaams regeerakkoord? De oorspronkelijke deadline was vandaag, de septemberverklaring. Dat lijkt te krap, maar de gesprekken zitten wel in de laatste rechte lijn.

Federaal formateur Bart De Wever brengt vandaag opnieuw verslag uit bij de koning. En er waren gisteren verkiezingen in het Oost-Duitse Brandenburg. Komt het extreem-rechtse AfD daar ook aan de macht?

Verder krijgen we vrijdag Belgische inflatiecijfers die bepalen met hoeveel de lonen volgend jaar stijgen en er is deze week ook hoog bezoek in ons land: de paus komt voor het eerst in dertig jaar langs.