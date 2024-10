De 7 Extra | De strijd om de sjerp: ‘Dit zijn de meest presidentiële lokale verkiezingen ooit’

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

In veel steden en gemeenten belooft het zondag een spannende strijd om de burgemeesterssjerp te worden. Waarmee kunnen lokale politici de gemeenteraadsverkiezingen winnen? Of net verliezen? In deze extra aflevering van 'De 7' geeft politiek journalist Sarah Lamote voorbeelden van wie het de voorbije zes jaar goed heeft gedaan en wie wat minder.