De 7 Extra | Miljoenenbusiness achter dubieuze kankertherapie: “Die 40.000 euro is in mijn graf niets waard”

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

Hun immuuntherapie wordt niet erkend en hoe ze bij Immucura precies te werk gaan, is ook een groot raadsel. Toch is het een populaire kliniek bij kankerpatiënten uit ons land en de rest van Europa. Vaak zijn ze ten einde raad. "Het kost 40.000 euro, maar wat kost een mensenleven? In mijn graf is dat geld niets waard," getuigt een patiënte aan onze redactie.