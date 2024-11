De 7 Extra | Staat bitcoin voor een langdurige stierenmarkt?

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

Bitcoin lijkt niet meer te stoppen. Sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump sneuvelt het ene na het andere record. De koers van de digitale munt is op een week tijd meer dan dertig procent gestegen van 68.000 naar 90.000 dollar .

Dat heeft alles te maken met het cryptovriendelijke beleid dat Trump beloofd heeft tijdens zijn campagne. Hij wil de regels versoepelen en een pak overheidsgeld in bitcoin investeren. Wordt dat een echte gamechanger voor crypto? En hoe moet je daar als kleine belegger naar kijken? Is het nog de moeite om in te stappen?