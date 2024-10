'De 7 Extra' | 'Uitslag lokale verkiezingen maakt de federale formatie niet per se makkelijker'

Zondag legden de kiezers in alle steden en gemeenten de politiek in een nieuwe plooi voor de komende zes jaar.

Er komt een eerste Vlaams Belang-burgemeester, in Ninove. CD&V komt in zeer veel gemeenten als grootste aan zet. Bart De Wever wordt met de N-VA nog groter in Antwerpen, de PVDA heeft hem daar niet van de troon kunnen stoten.

Dat zijn maar enkele van de opvallende resultaten van gisteren.

Maar waar staan we een dag later en wat is de impact op de federale formatie?

Host Bert Rymen praat met chef Politiek & Economie Jasper D’hoore en politiek journalist Wim Van De Velden, beiden van De Tijd.