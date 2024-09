De 7 Extra | Zijn we vertrokken voor een ellenlange formatie?

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

Zal die ploeg eveneens zijn deadline missen? Kunnen we nog vermijden dat we op alle fronten opnieuw belanden in typisch Belgische toestanden?

In deze extra aflevering van De 7 praat host Roan Van Eyck met politiek journalist Dieter Dujardin en Tijd-chef Politiek Jasper D'hoore over de vraag of we vertrokken zijn voor een ellenlange formatie.